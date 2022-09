La noia de 21 anys trobada morta en un pis de Campdevànol tenia múltiples ferides i contusions a tot el cos, i algunes podrien ser de dies abans. L’autòpsia haurà de determinar les causes de la mort i, també, si la víctima va patir una agressió sexual abans de morir.

Els equips d’emergència van arribar cap a dos quarts de tres de la tarda al domicili on vivien la víctima i la seva parella, però no van poder fer res per salvar-li la vida. La jove, veïna de Campdevànol, presentava múltiples contusions a tot el cos i hemorràgies a les seves parts íntimes, i la impossibilitat de determinar la causa de la mort és el que va donar pas a l’activació dels Agents d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra, que es fan càrrec de les indagacions del cas. La comitiva judicial, formada pel jutjat d’instrucció de Ripoll, el fiscal i els forenses, van acudir dimecres a la tarda al domicili per recollir indicis. Juntament amb la policia van confirmar que les ferides de la jove són compatibles amb una mort violenta, un extrem que haurà de confirmar el resultat de l’autòpsia.

Amb tot, caldrà que els investigadors comptin amb totes les proves (toxicològiques, orina, etc.) abans de poder tenir resultats concloents. De moment, han descartat que es tracti d’una mort «sobtada», perquè no s’han localitzat ferides de bala o d’arma blanca, i els Mossos investiguen el cas com un crim masclista.

El detingut nega haver-la matat

El detingut, un home de 37 anys i amb antecedents policials per violència de gènere i trencament de condemna en parelles anteriors, va dir en un primer moment que la noia havia caigut en bicicleta, que li va subministrar un medicament pel dolor i no s’explica com va morir. En tot cas, va negar qualsevol implicació en la seva mort, però les explicacions no concordaven amb l’escena, i després de prendre-li declaració, van considerar-lo com a presumpte autor de la mort de la jove.

L’investigat es va negar a donar ADN per fer comparativa de restes, però, en canvi, va demanar que se li agafin mostres per comprovar si és consumidor de substàncies estupefaents.

Això fa sospitar al fiscal del cas, Enrique Barata, que titlla aquesta causa de «complexa». Amb tot, manifesta que hi ha sospites «importants» que assenyalen a l’investigat: «La víctima feia molta estona que sagnava i tenia ferides importants, i la trucada es va fer quan ja no hi havia res a fer, sembla com si no hagués volgut que el metge preguntés a la víctima i que aquesta li donés una explicació no desitjada». Sobre la declaració policial que ha ofert de moment, sosté que és «incoherent i amb llacunes» i que va donar explicacions «sense lògica», i que a més, es contradiu amb les manifestacions que han fet altres testimonis.

En aquest punt, els investigadors estan prestant declaració a testimonis i comprovant versions. Ahir es va dur a terme la inspecció ocular a l’immoble i la reconstrucció dels fets.

Els Mossos intentaran esgotar les 72 hores de presó preventiva per poder recollir el màxim de proves possibles. Fins i tot podrien demanar una pròrroga de 48 hores més per poder incorporar més diligències. Per tot plegat, és possible que el detingut passi a disposició judicial a principis de la setmana vinent. El fiscal indica que segons com evolucioni el cas, demanarà presó provisional per l’investigat.

La víctima tenia 21 anys, no treballava i depenia econòmicament de la seva parella. En el domicili que compartien també hi vivia la mare del detingut.

Concentracions de rebuig

Campdevànol i Ripoll van fer ahir concentracions per rebutjar aquest nou presumpte cas de violència masclista. En una compareixença al migdia, l’alcaldessa de Campdevànol, Dolors Costa, va condemnar els fets i va assegurar que el municipi està en «xoc» per la mort de la noia.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va assistir a la concentració convocada a les set del vespre a Campdevànol, on es va fer un minut de silenci seguit d’un llarg aplaudiment. Tal com va recollir l’agència de notícies ACN, la consellera va condemnar la violència masclista i un sistema que «treu la vida» a les dones. Per la seva banda, l’alcaldessa va assegurar que aquesta mort és «un cop dur», i que «tots la coneixíem i no volem que ella sigui una més». S’han decretat tres dies de dol oficial en solidaritat amb la família i els amics.

Aquest crim és el sisè de l’any a les comarques gironines. En cas de confirmar-se que és masclista, seria el segon cas d’enguany en l’àmbit de la parella a les comarques de Girona i el desè a Catalunya.