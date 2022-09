Figueres i l’Escala estan impulsant noves campanyes d’ajudes per a la millora de les façanes. En el cas de Figueres se n’han arranjat una quarantena en anteriors convocatòries i ara s’esperen una vintena més.

El ple municipal de l’Escala ha aprovat les bases d’una nova campanya de subvencions per a la millora de façanes, tant del nucli antic, com en anteriors convocatòries, com d’establiments comercials a tot el terme municipal. Val a dir que, enguany, es dobla la partida de l’any anterior, de manera que cadascuna de les línies tindrà 15.000 euros. La subvenció podria arribar a un màxim del 25% del cost o de 5.000 euros.

A Figueres s’obre la tercera convocatòria que permetrà haver arranjat en total 60 façanes.