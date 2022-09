Les previsions meteorològiques fan preveure una temporada «bona» de bolets amb una producció mitjana d’entre 50 i 60 quilos per hectàrea.

Les pluges i les tempestes de finals d’estiu han salvat la temporada: «Si no hagués plogut, no estaríem collint absolutament res», assegura l’investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez, que fa anys que estudia aquests fongs. Tanmateix, Martínez recorda que les tempestes han estat molt localitzades i per això «cal fer una feina d’investigació prèvia per a saber on ha plogut i anar-los a buscar allà». Les pluges també han avançat la temporada uns quinze dies. «S’han recuperat les dates de principis i mitjans d’agost, feia dècades que no passava», subratlla.

Pel que fa a les espècies, Martínez assegura que aquest any el cep serà «el rei». De fet, al Ripollès els ceps ja han sortit amb abundància i han atret molts visitants a la zona. «Dissabte passat vaig comptar 160 cotxes entre Espinavell i Setcases», recorda el boletaire i veí de Setcases, Josep Comamala.