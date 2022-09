Els treballadors de l’hostaleria de Catalunya veuran augmentats els seus salaris un 4 % aquest any, un 3 % el 2023 i un 2 % el 2024 gràcies al conveni col·lectiu d’hostaleria de Catalunya que han pactat patronal i sindicats. Segons ha informat la UGT catalana en un comunicat, durant la vigència del conveni es garanteix en conjunt un 9% d’augment de les retribucions.

Aquest sindicat, que ha donat suport al conveni, ha precisat que el conveni dona cobertura a noves activitats com el repartiment de menjar i begudes o bé a les cuines industrials, «no regulades fins ara per cap marc laboral». La UGT calcula que l’augment salarial pactat per aquest 2022 permetrà augmentar els salaris entorn de 50 euros al mes aquest exercici.

El conveni també contempla la «jubilació parcial per als treballadors» del sector i minimitza la «distribució irregular de la jornada».

El nou conveni «donarà estabilitat i seguretat a les empreses i persones treballadores del sector» i contribuirà a «consolidar una ocupació cada vegada més segura i de més qualitat en aquest sector», considera aquest sindicat.

El conveni es va signar sense la participació del sindicat CCOO. Entre d’altres motius, denuncia - la «negativa patronal a millorar la retribució de les cambreres de pisos de Girona i Tarragona». També lamenta «l’absència d’algun tipus de clàusula de revisió salarial durant la vigència del conveni o al final del període de vigència, tenint en compte que, a més, no hi va haver increment salarial a l’any 2020 i 2021».