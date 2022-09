La presidenta d’En Comú Podem (ECP), Jéssica Albiach, va visitar ahir Girona, des d’on va avisar que no faran «de cascos blaus de l’independentisme» amb la proposta sobre l’autodeterminació que el president català, Pere Aragonès, preveu portar al debat de política general. Albiach va alertar que els comuns han defensat que els catalans puguin decidir el seu futur «per activa i per passiva», però que «votar 150 vegades la mateixa cosa no solucionarà les crisis del món independentista». Per això, va demanar a ERC i a JxCat que «s’aclareixin» perquè «anem a un debat on una part del Govern quasi planteja una qüestió de confiança a l’altra». Albiach també critica que el viatge d’Aragonès a Nova York ha servit per constatar «que el balanç del Govern en polítiques verdes i energètiques és igual a zero».

En espera de conèixer en detall la proposta sobre l’autodeterminació que el president de la Generalitat vol portar al debat de la setmana vinent, i que Aragonès ja ha avançat que anirà enfocada a «sumar tots els demòcrates», la líder dels comuns ja va voler fer un toc d’alerta. «Hem dit per activa i per passiva que els catalans puguin votar per decidir la seva relació amb l’Estat i el futur de Catalunya; però també volem deixar clar que votar 150 vegades la mateixa cosa, que ja hem fet de manera reiterada, no solucionarà les crisis que té el món independentista», va afirmar. Albiach, per això, va avisar que en cap cas ECP farà «de cascos blaus de l’independentisme». I per això, va subratllar que allò «important» és que els partits del Govern «s’acabin d’aclarir». «Anem cap a un debat de política general on una part del Govern quasi planteja una moció de confiança a l’altra», va afirmar. La líder dels comuns va afirmar que li agradaria que, la setmana vinent, al Parlament «es pugui parlar de com afrontar la inflació, i les angoixes i patiments de la ciutadania, més que no pas estar pendents de les baralles del món independentista». La líders del Comuns va començar ahir a Girona una ronda de reunions amb diferents agents socials i econòmics de cara a la negociació dels pressupostos. La primera trobada va ser amb Som Energia i, segons Albiach, això evidencia que una de les seves prioritats és impulsar mesures per fer front a la crisi energètica. La presidenta d’ECP va criticar que Catalunya sigui «un desert» en renovables i va proposar un pla concret que començaria per posar plaques solars a les teulades «de manera massiva» per poder tenir energia verda i, també, fer front a la pobresa energètica.