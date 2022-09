Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja i preveu que els xàfecs puguin superar els 20 litres en mitja hora. Localment, a punts del litoral es podran superar els 40 litres en 30 minuts. Si això succeix, ja es tractaria de pluja torrencial, la qual cosa podria produir incidències en zones urbanes per acumulació d’aigua als carrers i inundació de garatges, baixos i locals, com recorda Protecció Civil.

La previsió és que comencin aquesta tarda i s'allarguin fins ben entrada la matinada.

Avui la zona d'afectació es concentrarà sobretot al Gironès, Baix Empordà i la Selva.

La comarca de la Selva precisament és la que durant la matinada tindrà la situació de perill més alt i, per tant, serà on de serà més probable que se superi el llindar.

Els xàfecs aniran acompanyants en molts casos de tempesta i fortes ventades.

Davant de les possibles pluges intenses, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat, per inundacions en fase d'alerta.

Malgrat la situació de pluja del primer dia de tardor, no està previst que canviïn massa les temperatures.

Aquesta és la previsió del dia:

Des de Protecció Civil es recorda que l’episodi de pluges pot coincidir amb la sortida de vehicles el cap de setmana i també amb els actes de les festes de la Mercè de la ciutat de Barcelona, recomana a la ciutadania molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per aquest episodi de precipitacions, i també en les activitats a l’aire lliure.

Abans de l’arribada de les pluges cal netejar els embornals i desguassos i retirar els vehicles de les rieres i zones inundables.

Un cop ja estigui plovent no s’ha de creuar mai rius o rieres, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i més importants, ni tampoc cap zona amb acumulació d’aigua i especialment passos soterranis i similars. S’han de respectar els tancaments preventius municipals i estar atents a les zones senyalitzades com a inundables per evitar circular per aquests àmbits.

Protecció Civil fa les següents recomanacions: