El Consorci de l’Estany de Banyoles ha iniciat els treballs de restauració ecològica i recuperació paisatgística d’una zona d’aiguamolls i bosc de ribera a la part sud-oest de l’estany, entre l’església de Porqueres i la font del Rector. Aquest espai natural, de 5.000 metres quadrats, serà una zona que combinarà el prat de dalla amb zones inundables d’aiguamolls. També es faran uns itineraris amb passeres de fusta que permetran el trànsit de persones amb una actuació semblant a la que es va fer a la zona de la Puda. Amb aquesta intervenció, l’estany guanyarà un significatiu nou front que permetrà als visitants contemplar un punt de visita de l’estany del tot nou. De la mateixa manera, es recuperarà la icònica visual de l’església de Santa Maria de Porqueres des del costat est del llac.

El projecte contempla l’eliminació de tot l’arbrat que hi ha ara. Posteriorment, es rebaixarà la terra i aplanarà tota la zona per afavorir la inundabilitat en època de pluges i preservar la flora i fauna de l’entorn. Les terres sobrants es redistribuiran per diferents zones de l’Espai Natural de l’Estany de Banyoles.

L’alcalde de Porqueres i vicepresident del consorci, Francesc Castañer, apuntava que «la voluntat d’aquesta intervenció és recuperar un espai visitable buscant l’equilibri entre la pressió humana i la conservació del medi natural».

Els treballs de recuperació duraran un mes i el pressupost d’aquesta actuació és de 90.000 euros, finançats amb un ajut de 60.000 euros de la Generalitat i d’aportacions del Consorci de l’Estany i els ajuntaments de Banyoles i Porqueres.