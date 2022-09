Més de 400 professionals dels hospitals Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt (Gironès) han pres part al procés participatiu per definir com volen les urgències del futur Campus de Salut. A través d'un qüestionari telemàtic i de dos grups de treball presencials, entre d'altres, han opinat sobre com volen que sigui l'accés a les urgències, de quina manera es farà el triatge de pacients, com es distribuiran els espais o quina distància hi haurà entre diferents serveis. A més, s'han tractat específicament les urgències dels serveis de pediatria, ginecologia, traumatologia i salut mental. Els resultats d'aquest primer procés s'estan acabant d'analitzar per incloure'ls al Pla funcional assistencial del nou hospital que serà part del campus.

El procés participatiu s'ha desenvolupat en dues etapes. La primera, en format telemàtic, a través d'un qüestionari dirigit als treballadors dels dos centres. Durant el temps que ha estat obert (entre el 8 d'agost i l'11 de setembre), s'han recollit 414 respostes. D'aquestes, un 30% eren de professionals que treballen a urgències. Després d'aquesta primera fase, s'han organitzat dos grups de treball presencials. Hi han participat trenta professionals de referència de les diferents especialitats i perfils que treballen a urgències. L'elaboració del Pla funcional assistencial es fa seguint una metodologia de treball per processos assistencials o àrees. El primer ha sigut el d'urgències, perquè és una de les vies principals d'accés a l'hospital. I en paral·lel, ja es treballa amb el segon procés que serà el d'hospitalització, i on se seguirà la mateixa metodologia. El Pla funcional assistencial hospitalari haurà de descriure la cartera de serveis i tot el que fa referència a l'estructura que ha de tenir l'àrea assistencial del futur Campus de Salut. La proposta resultant d'aquests processos participatius es presentarà a l'Equip impulsor per consensuar el contingut i, posteriorment, s'elevarà a la direcció del projecte. En paral·lel a la redacció del pla funcional, la comissió paritària de seguiment ja s'ha reunit cinc vegades per fer seguiment del projecte del nou Campus de Salut. Aquesta comissió la integren el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els Ajuntaments de Girona i Salt. Tràmits urbanístics A més, també es va crear un grup de treball tècnic centrat en tot allò urbanístic. El formen representants de la Divisió d'Infraestructures i Patrimoni del CatSalut, de la Regió Sanitària Girona, del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori i dels dos ajuntaments. El grup de treball s'ha reunit en diverses ocasions per fer seguiment dels tràmits urbanístics de cada ens implicat i agrupar les necessitats de tots els actors participants. També s'ha dut a terme l'anàlisi urbanística sobre la ubicació de les diferents necessitats del campus sanitari, el seguiment de calendaris urbanístics i la cessió dels terrenys a favor del Departament de Salut.