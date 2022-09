La prohibició de fumar a les terrasses que tirarà endavant la Generalitat ha deixat el sector de la restauració atònit. Ningú se l’esperava, ni tampoc la veien a venir. La sensació, en paraules del president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, Antoni Escudero, és d’«incredulitat» i «decepció».

El govern català ha decidit impulsar aquesta mesura per reduir el nombre de fumadors en l’àmbit de Catalunya i procurar per la salut de tots els habitants. Els restauradors poden arribar a entendre el motiu de la restricció en matèria de salut, però no comparteixen, si més no, haver-la executat «en un moment com aquest», diu Escudero. Després de sortir d’una pandèmia que els ha deixat greument perjudicats, una crisi energètica i una guerra, amb uns preus que s’enfilen pels aires, la restauració gironina no comprèn la presa d’aquesta decisió. «S’han creuat línies vermelles. Estem molt indignats, preocupats i cansats perquè les prioritats del Govern no avancen d’acord amb les necessitats actuals», manifesta el president de la Federació. La impressió a dins del sector és la d’uns governants que decideixen «des d’una posició de privilegi, sense saber què ens manca realment».

Malgrat que la nova llei tot just es redacta i ha de seguir els corresponents tràmits parlamentaris, sembla que va endavant. Els restauradors no saben encara com afrontar-la. De fet, Escudero assenyala que «intentarem arribar a un consens amb la Generalitat abans no s’hagi decidit tot», però que cal que «tothom hi posi de la seva part».

Un dels problemes principals és la manca de consens per part de la Generalitat als restauradors. El president de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras, fa palès que no se’ls ha consultat «res, hem trobat a faltar un acord, en un moment de debilitat del sector. Estem decebuts». Explica que la tardor i l’hivern són estacions més difícils i que potser de cara a la primavera «la decisió hauria estat més encertada, havent pogut posar sobre la taula tots els factors i conseqüències que pot tenir la prohibició».

A parer seu, prohibir fumar a les terrasses pot provocar una reducció del consum i també de clientela. «Implica una reducció de la facturació i, fins i tot, podria conduir a la possibilitat que algun local hagués de reduir la plantilla de personal», declara.

«Ens estem afogant», lamenta Carreras, que demana explicacions per comprendre el perquè de tot plegat. Els alts preus del gas i la llum eleven en gran manera les despeses, i no saben com podran fer front a l’hivern. Escudero el secunda i es pregunta si en lloc de «parlar de fum, potser s’hauria de posar el focus en oferir solucions per la crisi energètica que se’ns menja», vaticina.

Ambdós coincideixen que és una escena que no els sorprèn, per part del govern. Ser els últims de la fila ja és «habitual», sobretot d’ençà de la pandèmia.

Les terrasses dels bars i restaurants són llocs «socials». La gent hi xerra, fuma, i consumeix. I Escudero considera que no cal ho perdin «ells, ni nosaltres». «La decisió de prohibir fumar dins dels locals va ser bona, però aquesta no l’entenem», recalca. Carreres afegeix que el sector que engloba el turisme ha demostrat ser «un èxit» aquest estiu, recuperant nivells prepandèmia, i «potser cal donar-nos un respir».

Oncòlegs a favor de la mesura

Encara que l’hostaleria catalana rebutja la mesura, els metges aplaudeixen la iniciativa. «Si realment fan això, és boníssim», valora Laura Mezquita, coordinadora del Grup de Treball «Càncer, Treball i Medi ambient» de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) i oncòloga de l’Hospital Clínic (Barcelona).

Mezquita, que es dedica a tractar tumors toràcics, creu que la mesura és «positiva» perquè, a més de «dificultar» que la gent continuï fumant, protegeix sobretot els no fumadors. «El tabac és el principal factor de risc de càncer de pulmó i, a més, és el factor de risc que més anys resta en general. Produeix també malalties respiratòries i cardiovasculars», explica Mezquita.

També matisa que la llei antitabac espanyola aprovada el 2006 i modificada el 2010 és de les «més laxes» d’Europa.