La futbolista banyolina Fatou Kanteh va ser guardonada ahir al vespre amb el premi Banyolina de l’Any. El guardó, proposat per iniciativa popular, reconeix la seva contribució a la promoció i difusió de l’esport femení i pel seu compromís social per al foment de la pràctica esportiva.

Nascuda a Banyoles el 1997, Fatou Kanteh s’ha consolidat com a futbolista professional gràcies a la seva determinació i ambició. Després de descobrir la seva passió pel futbol de ben petita, ha aconseguit fer realitat el seu somni: arribar a la primera divisió femenina del futbol i debutar a la selecció nacional femenina de Gàmbia, el país natal del seu pare.

Amb 14 anys va debutar amb el primer equip femení de la Unió Esportiva Porqueres i, després d’aconseguir el campionat de lliga amb el club, va fitxar per l’EDF Logroño, amb qui va aconseguir el campionat de lliga de segona divisió i l’ascens a la màxima categoria femenina. La temporada 2019-2020 va fitxar per l’Sporting de Huelva. Després de dues temporades a l’equip andalús, aquest maig passat va ser subcampiona de la Copa de la Reina. Aquesta temporada 2022-2023, la cinquena a la màxima categoria del futbol femení, ha fitxat per al Vila-real. A més del futbol, Fatou Kanteh manté un important compromís social amb el Projecte Gàmbia per fomentar l’esport entre els més joves.

D’altra banda, l’entitat de lleure Ei, Gent! ha estat reconeguda amb el Premi Banyolí de l’Any a la Trajectòria per la seva contribució a l’educació en el món del lleure i per haver sabut fomentar un lleure inclusiu i participatiu. Ei, Gent!, fundada el 6 d’abril de 1991 després de la realització del primer Curs de Monitors del Pla de l’Estany, porta més de tres dècades dedicada a l’educació en el lleure infantil i juvenil.

Des dels seus inicis, Ei, Gent! ha treballat per promoure un temps lliure viscut amb sentit i de manera personalitzada com tothom pugui mostrar-se tal com és i sigui acceptat sempre des del respecte mutu. Al llarg de la seva trajectòria, Ei,Gent! ha consolidat esplais, colònies, campaments i altres propostes a través de les quals porta a terme la seva acció educativa. Des del maig de 2004, Ei, Gent! forma part de la Coordinadora de Lleure del Pla de l’Estany.

Premi a la recerca

Seguidament, el premi millor iniciativa social va reconèixer l’investigador Miquel Duran-Frigola. Duran és fundador de la Fundació Ersilia Open Source Initiative, creada l’any 2020 al Regne Unit i que té com a missió reforçar la capacitat de recerca contra les malalties infeccioses desateses mitjançant una democratització de l’accés a eines d’intel·ligència artificial i eines ML d’última generació. La Fundació s’instal·larà en breu a Catalunya, al parc científic de l’Hospital Clínic i a Banyoles, a través d’una residència d’investigadors i investigadores.

Finalment, la millor iniciativa empresarial va ser per a l’empresa Durbanis SL dedicada al disseny de mobiliari urbà i d’exterior, per a l’aportació innovadora a la comarca i la projecció internacional.

L’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va destacar que «els reconeixements esdevenen un mirall per a tots en l’àmbit de l’emprenedoria i l’empresa, en el terreny de les iniciatives socials més diverses, en trajectòries exemplars i perseverants dedicades a causes ben diferents i en l’èxit personal en qualsevol camp».