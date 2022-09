La investigació pel cas de la mort de la veïna de 21 anys de Campdevànol continua endavant, i de fet els Agents de la Unitat d’Investigació dels Mossos ja han tancat l’atestat. Després de dos dies de parlar amb testimonis, recollir i contrastar declaracions, els investigadors mantenen les seves sospites que apunten directament a l’investigat. Precisament, avui haurà de donar explicacions davant el jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Ripoll, on també declararan familiars, entre els quals la mare de l’acusat.

El fiscal que porta el cas, Enrique Barata, té clar que l’investigat és responsable de la mort de la víctima, i tot i el secretisme que envolta la investigació (el cas està sota secret de sumari), assegura que «l’homicidi queda curt per descriure l’horror del crim de Campdevànol». En termes jurídics, l’homicidi s’imputa quan una persona en mata una altra, mentre que l’assassinat ocorre quan el crim es comet de manera especialment cruenta, com ara deixant la víctima sense la possibilitat de defensar-se, prevalent-se d’un abús de superioritat; quan es fa a canvi d’una recompensa o quan es perpetra per motius racistes, entre altres circumstàncies. L’acusació per assassinat, en alguns casos concrets i especialment greus, que si es donen, obririen la porta a què l’investigat pugui enfrontar-se a una pena de presó permanent revisable.

Els resultats de l’autòpsia, que es va fer ahir a l’Institut de Medicina Legal de Girona, haurien «confirmat» les sospites dels investigadors. Cal recordar que els equips d’emergències van trobar la víctima ja morta i plena de contusions per tot el cos, dels quals alguns de dies anteriors.

Pel que fa a la mare de l’acusat, la seva participació no ha estat demostrada. De fet, el fiscal no l’acusarà d’encobriment. Segons recorda el fiscal, no la pot imputar perquè no té obligació legal de denunciar el seu fill ni de declarar contra seu. A més, tampoc es considera encobriment d’un homicidi si la persona encobridora no se’n beneficia, com sembla que és el cas.