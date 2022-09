Olot projecta la millora de l’eficiència energètica de l’edifici de la Plaça Mercat

L’Ajuntament d’Olot ha presentat un projecte de millora de l’eficiència energètica a la convocatòria de subvencions pels fons europeus Next Generation EU. Preveu la centralització de la instal·lació de fred industrial de la Plaça Mercat, fent la unificació del sistema de fred en un únic espai per abastir totes les parades. Actualment, els compressors es troben al sostre de cada parada, fet que genera una emissió d’escalfor que afecta la climatització de la plaça així com a la climatització de les cambres frigorífiques i els mostradors.

L’actuació proposada contempla l’eliminació de les fonts d’emissió de calor a l’interior de l’edifici per garantir una millor climatització. A més d’obtenir una millora de l’eficiència energètica tant de la climatització, com per al consum energètic de les parades per mantenir la temperatura de fred a les seves cambres i vitrines de productes, també s’assegura unes millors condicions de treball per als paradistes i una millor experiència de compra, especialment durant els mesos d’estiu. El pressupost és de 315.974 euros dels qual es demana una subvenció del 80%. La resta anirà a càrrec dels paradistes. La previsió és que els treballs tinguin lloc durant el segon trimestre de 2023. El 28 de novembre de 2014 es van inaugurar els 3.900 m2 de la nova Plaça Mercat que va suposar un canvi de les instal·lacions. Compta amb 15 llocs de venta que integren la Plaça i els 7 locals de l’edifici. Hi treballen una seixantena de persones. Després de la posada en marxa del servei gratuït d’entrega al domicili arran la COVID-19, la consolidació de la digitalització i botiga en línia i la inauguració de l’Aula Tast; el Mercat ha engegat aquest estiu una campanya informativa per donar a conèixer els serveis, característiques i elements que ofereixen. El 2012, els venedors van decidir incorporar una ampliació horària i mantenir obert el Mercat cada migdia. Un canvi horari que l’ha situat com a referent en aquest àmbit, de les comarques gironines que obre als migdies i amb més d’un 80% dels seus productes de productors locals i de proximitat.