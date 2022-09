Detenen un home per l’agressió a un comerciant del barri vell de Ripoll

Un desplegament d’agents de Mossos d’Esquadra i Policia Local va detenir divendres a la mitjanit a un home com a presumpte autor del robatori al supermercat Jia del carrer Sant Pere de Ripoll i l’agressió al propietari. Els fets van succeir a quarts d’onze de la nit quan segons Amarjit Singh, que regenta el supermercat, l’home va entrar-hi, li va trencar tres ampolles de licor al cap i va robar-li la caixa registradora, on afirma que hi tenia tota la recaptació del dia, uns cinc-cents euros. Les ampolles es van trencar pel coll, evitant que les ferides fossin més greus Una ambulància va traslladar-lo a l’Hospital de Campdevànol on li van donar quatre punts a la galta i li van curar un trenc al cap i diverses contusions a la cara.

El mateix Singh, que durant el cap de setmana ja va tornar a la feina, havia denunciat el mateix matí de divendres a l’home contra qui va presentar una segona denúncia un cop el van deixar marxar de l’Hospital. La primera havia estat perquè li havia donat diverses empentes fins que el va fer caure a terra, perquè en la seva versió “volia que li fiés la compra i no vaig deixar-li endur sense cobrar”. Més tard, a la nit, l’home va tornar-hi i va haver-hi l’agressió violenta i el robatori. Aquest mateix dilluns el presumpte responsable dels fets ha de passar a disposició judicial. El desembre de l’any passat els establiments nocturns de Ripoll ja van posar de manifest la inseguretat que patien. Segons una entrevista recent, el cap de la policia municipal Francesc Campayo afirmava que el municipi és la capital de comarca amb menys delinqüència, i que quan n’hi ha algun cas, aquest destaca més per poc freqüent.