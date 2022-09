L'home que va calar foc en un bar de Puigcerdà el 2018 amb clients a dins s'enfronta ara a una pena màxima de 4 anys de presó. La fiscal, que inicialment li'n demanava 12 en considerar-lo autor d'un delicte d'incendi i de dos delictes lleus de lesions, ha rebaixat considerablement la pena durant el judici a l'Audiència de Girona perquè entén que l'home va actuar amb les seves capacitats volitives alterades. A més, per rebaixar la pena també té en compte que és toxicòman de llarga duració i que la causa s'ha allargat durant anys per motius aliens a l'acusat.

Durant el judici, el processat ha admès que el 4 d'abril de 2018 va anar en una gasolinera a comprar gasolina, i que seguidament va presentar-se en un bar del carrer Querol del municipi, va entrar dins la barra i va provocar una explosió amb diversos clients dins el local.

Tres persones que eren dins l’edifici van haver de ser ateses per inhalació de fum, i alguns clients van patir cops que es van fer en el moment que intentaven fugir.

Pel que fa a l’estat del local, va patir desperfectes per valor de 5.294 euros que van ser coberts per l’asseguradora, i que aquesta ara reclama.

El processat s’enfronta a 4 anys de presó per un delicte d’incendi amb greu risc per la vida o integritat de les persones i a dos delictes lleus de lesions pels quals li demanen una multa de 900 euros. A més, també s’enfronta a haver de pagar indemnitzacions a les víctimes i a l’asseguradora. La defensa de l'acusat, que inicialment demanava que se l'eximís de responsabilitat penal perquè durant aquell moment estava afectat per les drogues i "no era conscient del que feia", s'ha adherit a la petició de l'acusació pública.