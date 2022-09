Girona se situa entre les províncies amb la ràtio d’infermeres més baixa

La província de Girona té una ràtio de 492 infermeres per 100.000 habitants i necessitaria unes 2.600 professionals per situar-se en la mitjana europea, que és de 827, segons un informe presentat pel Consell General d’Infermeria (CGE). Aquest document alerta de la manca d’infermeres que presenta gairebé la totalitat de províncies i comunitats autònomes, tret de Navarra, que és l’única que supera la mitjana de la Unió Europea.

Girona registra una de les pitjors dades d’àmbit estatal, ja que es tracta de la setena més baixa després de Toledo, Almeria, Alacant, Ourense, Guadalajara i Pontevedra, que amb 402 professionals per cada 100.000 habitants és la província amb la pitjor ràtio. La xifra de les comarques gironines també és la més baixa de Catalunya. De fet, l’estudi mostra diferències entre territoris i, en el cas de Catalunya, les comarques de Girona són les que tenen la ràtio més baixa (492). A Tarragona, hi ha 524 infermeres per 100.000 habitants; a Lleida, 568 i a Barcelona, 699.

En l’àmbit estatal, després de Navarra, les comunitats amb una ràtio més alta són el País Basc, Melilla i Castella i Lleó. Amb les pitjors dades hi ha Múrcia, Galícia, Andalusia, el País Valencià i les Illes Balears. Seguidament, Espanya ocupa el sisè lloc per la cua a la Unió Europea. Per sota només hi ha Eslovàquia, Itàlia, Hongria, Bulgària, Grècia i Letònia. Darrerament, s’estan prenent mesures per revertir la situació, com per exemple augmentar les places a les facultats d’infermeria. La Generalitat i les universitats catalanes van acordar incrementar les places d’Infermeria per a aquest curs, amb 561 de noves (435 a preu públic), que eleven el total a 2.745. A Girona aquest curs n’hi ha seixanta d’extres i, tot i les bones expectatives, els mateixos consellers Gemma Geis i Josep Maria Argimon van coincidir a destacar que l’augment era «necessari, però no suficient».

En l’estudi del CGE es proposa elaborar un informe de necessitats reals de les infermeres, que tingui en compte aspectes com les ràtios nacionals i europees, l’envelliment de la població, la natalitat, la dispersió geogràfica i les necessitats d’infermeres especialistes.

Problema estructural

La degana de la facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona, Carme Bertran, admet a aquest diari que el dèficit d’infermeres es tracta d’un problema estructural. «Feia temps que advertíem d’aquesta necessitat, que s’ha evidenciat amb la pandèmia, tenint en compte la forta pressió assistencial que s’ha viscut en els centres sanitaris», manifesta. També afegeix que hi ha hagut una «manca de previsió» i «és necessari que tothom treballi en la mateixa línia per aconseguir millores».

En aquest punt, Bertran insisteix que des de les facultats estan fent esforços per augmentar les places però també «cal que es fomentin noves polítiques i s’impulsin recursos perquè hi hagi llocs de feina prou atractius per evitar la fuga de talent a l’estranger». La degana exemplifica la problemàtica amb especialitats deficitàries com les dels centres sociosanitaris. «Si les condicions s’equiparessin amb les dels hospitals, per exemple, no patiríem aquesta mancança».