La primera Oncotriatló recapta més de 10.000 euros

Malgrat que el pronòstic meteorològic no era gaire bo, el temps va respectar finalment la celebració ahir al matí de la primera edició de l'Oncotriatló a Llançà, a l'Alt Empordà, un nou repte esportiu de la Fundació Oncolliga Girona que va aconseguir recaptar més de 10.000 euros per ajudar els malalts de càncer i els seus familiars. La xifra és la suma dels donatius que van fer els equips participants (6.367 euros) i dels diners que l'Associació de Comerciants de Llançà ha pogut recollir amb les guardioles distribuïdes per diferents locals associats durant els darrers mesos (3.672,54 euros).

L'Oncotriatló és un repte esportiu i solidari per equips de l'estil de l'Oncotrail, l'Oncobike o l'Oncoswim, però que en aquest cas inclou tres modalitats esportives (10 km de córrer, 5 km en caiac i 2,5 km de natació en aigües obertes). L'activitat ha tingut el seu epicentre a la platja del Port de Llançà, punt de sortida i arribada de les tres modalitats de la prova. Un total de set equips estaven inscrits per participar en aquesta primera edició, dels quals només sis han pres finalment la sortida. L'organització, qui valora positivament el repte d’enguany, espera que en la pròxima edició, prevista per al mes de maig de l'any vinent, siguin molts més els equips que hi participin. Per altra banda, l’Oncotriatló no ha estat l’única activitat que l’Oncolliga ha organitzat durant aquest passat cap de setmana. El dissabte va tenir lloc la segona edició de l’Oncocaiac, una travessa amb caiac de 7,5 km que se celebra a Llafranc.