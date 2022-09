El Departament de Salut ha posat en marxa avui a tot Catalunya la vacunació de la quarta dosi contra la covid-19 i la de la grip a les persones de més de 80 anys. D'aquesta manera, la campanya de la grip s'avança aquest any i coincideix just amb l'inici de la tardor, quan normalment arrencava a mitjans d'octubre. El principal motiu és que, d'entrada es vol protegir la població més vulnerable, és a dir, les persones que viuen a residències de gent gran, usuaris de centres de dia i centres amb persones amb discapacitat. Salut calcula que la franja d'edat de més de 80 anys engloba 400.000 persones

"Els principals criteris per a poder-se vacunar contra el coronavirus són haver passat la covid-19 almenys fa tres mesos i cinc mesos des de l'última dosi administrada", ha explicat avui Bouchra Benlamin, infermera referent de vacunes de la ciutat de Girona. També concreta que "de forma paral·lela, des dels centres d'atenció primària s'organitzen per poder arribar a la resta de població de més de vuitanta anys amb una cerca proactiva".

El procediment és el mateix que es va portar a terme l'any passat, amb una punxada a cada braç, per tal de rebre les dues dosis de forma simultània. Les principals diferències són que les vacunes contra el coronavirus són bivalents, és sa dir, adaptades a les soques del coronavirus de Wuhan i òmicron. En el cas de les vacunes contra la grip, són tetravalents, és a dir, preparades per combatre dues soques de grip A i dues soques de grip B. "La doble vacunació és segura i està acceptada per als usuaris, tal com vam fer l'any passat", concreta Benlamin.

Un dels primers punts on s'ha vacunat avui és el Centre de Dia Onyar de Girona, on s'han administrat les dues dosis a una vintena d'usuaris. La directora del centre, Ita Miquel, explica que els usuaris tenen "molta predisposició" a vacunar-se i ja "l'estaven esperant". Miquel agraeix el fet que se'ls consideri col·lectiu de residències per poder tenir prioritat. "Els usuaris conviuen amb familiars i tenen la fragilitat de contagiar-se a casa i originar un brot al centre, per això la responsabilitat d'incloure els centres de dia com a col·lectiu residencial és una bona opció". La mitjana d'edat dels usuaris és de 86 anys i, tot i que la majoria són autònoms, també hi ha un percentatge destacat que presenta demències lleus.

"Per sort vaig passar la covid-19 de forma lleu"

Jose Navarrete, de 95 anys, és el primer usuari que s'ha vacunat contra la covid-19 i la grip. Explica que es va contagiar de coronavirus però per sort va ser de forma lleu. Considera que és positiu vacunar-se altra vegada perquè "és millor està reforçat que no pas desprotegit". En la mateixa línia, María del Valle Ribera, la seva dona, té 94 anys i va tenir el coronavirus de poca gravetat. "No vaig tenir ni febre, però és important protegir-se". Abans de la covid-19 Ribera explica que ja es vacunava de la grip cada any, així com la seva filla. "Estem molt conscienciats".

Finalment, Luisa Lázaro, de 93 anys, també ha passat la covid-19 de forma lleu i explica que "és molt important vacunar-se i confiar en els metges i científics".

El Departament de Salut ha detallat que disposa de 900.000 dosis de la vacuna contra la covid-19, amb previsió de rebre'n 900.000 més aquesta setmana. La següent i última franja cridada a vacunar-se seran els majors de 60 anys i persones immunodeprimides, amb càncers i patologies greus, problemes cardiovasculars, respiratoris, amb diabetis, obesitat, malalties renals o embarassades. Tots hauran de demanar cita al seu CAP quan s'anunciï l'inici d'aquests col·lectius. Argimon ha recalcat que aquesta quarta dosi de la covid i la vacuna contra la grip no s'adrecen a la població menor de 60 anys sense patologies de risc. Salut calcula que aquesta doble campanya de vacunació acabarà a finals de desembre.