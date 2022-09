El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a les comarques gironines.

Les primeres precipitacions començaran per la comarca de la Selva i es preveu que caiguin a partir del migdia i s'allarguin fins a la matinada.

Aquesta situació s'estendrà per la resta de la província de cara a demà i fins dijous. Les pluges es preveuen que siguin intenses entre les 12 del migdia i les sis de la tarda. Per tant, seran dies de no oblidar els paraigües.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dt. 18.00 TU a dj. 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx 🟡 1/6



➡ Comarques: punts de la meitat est. pic.twitter.com/XgQMSSQYTh — Meteocat (@meteocat) 27 de septiembre de 2022

El Meteocat preveu que les pluges siguin intenses i puguin deixar més de 20 litres en mitja hora. Seran en forma de tempesta i localment, també pot caure pedra.