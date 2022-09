«Mentalment, el més dur ha sigut passar els primers quinze dies, tant per les condicions meteorològiques adverses com per la soledat que vaig sentir, però pensava en el dolor continu que pateixen els malalts de càncer i realment no em podia queixar». Toni Guerrero, el veí de Pals que fa poc més d’un mes que va començar el repte solidari «Pedalant per Oncolliga» ha finalitzat avui a Llagostera, municipi on viu, la volta a Espanya en BTT. Guerrero es va fixar l’objectiu de recaptar el màxim de diners possibles per a la Fundació Oncolliga Girona i així poder ajudar a la investigació contra el càncer i millorar la qualitat de vida dels malalts i els seus familiars.

L’objectiu s’ha assolit amb escreix, ja que ha aconseguit reunir 5.560 euros. «La solidaritat fins i tot ha traspassat fronteres, ja que estrangers que feien pelegrinatge han aportat diners». Guerrero ha pedalat un total de 3.800 quilòmetres repartits en 38 etapes unint els extrems de la península: el cap de Creus, Finisterre i el Cabo de Gata, passant també per Montserrat. Per recaptar fons, Guerrero ha fet un sorteig diari de premis que ha anat reunint els darrers mesos gràcies a la col·laboració de diferents establiments. «Molta gent que he conegut pel camí m’ha preguntat per què ho feia i senzillament pensava... i per què no ho puc fer si no em costa res i si igualment ho hauria fet pel meu compte?» El ciclista admet que «ningú m’ha pagat res» i agraeix les mostres de solidaritat dels municipis on ha dormit i també de les diverses associacions contra el càncer d’arreu d’Espanya. La intenció de Guerrero és participar a l’Oncotrail que organitza la Fundació Oncolliga aquest cap de setmana. «Fa molts anys que hi participo i aquest any no hi fallaré», conclou. Oncolliga promou la fruita a les escoles en la XI Setmana Catalana de Prevenció del Càncer La Fundació Oncolliga Girona oferirà tallers per promoure el consum de fruita en una desena d’escoles gironines en el marc de la campanya Menja sa i mou-te que organitza la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) amb motiu de l’11a Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer (SECAPC) que es farà del 30 de setembre al 7 d’octubre. També s’han programat tallers de confecció de menús saludables per a adults a cinc poblacions gironines: Peralada, l’Escala, Riells i Viabrea, Anglès i Ribes de Freser. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que entre un 30 i un 50% dels càncers es poden prevenir amb un seguit d’hàbits saludables. A banda d’evitar el consum de tabac i alcohol, els experts recomanen fer activitat física a diari i seguir una alimentació saludable. A més, cada cop més estudis demostren una clara connexió entre sobrepès i obesitat i risc de desenvolupar tumors com el de còlon, colorectal, esòfag, mama, ronyó i pàncrees, entre d’altres. Per aquest motiu, la campanya insisteix en seguir una dieta rica en fruites i verdures