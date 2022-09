El Personal d’Atenció Educativa de les comarques gironines va concentrar-se ahir a la plaça Pompeu Fabra de Girona per reclamar uns processos d’adjudicacions «dignes i transparents». La crida, organitzada pels sindicats CCOO Educació, USTEC-STEs, UGT, AMRC i Sindicat Junts, va reunir una quarantena de persones que es manifestaven per «la plena inclusió del personal PAE dins l’equip educatiu del centre».

La representant d’USTEC-STEs, Sílvia Cadanet, denuncia que des del Departament d’Educació no se’ls ha escoltat ni se’ls han ofert facilitats davant d’un procés d’adjudicacions de places que enguany «ha funcionat molt malament». De fet, Cadanet assenyala que s’han atorgat places a persones que ja en tenien i que s’han donat llocs de feina a centres que ja tenien «gent disponible». «L’aplicatiu és un desgavell, no funciona res, i això ens perjudica, però des de la Generalitat no ens ofereixen solucions. Demanem processos dignes», fa palès Cadanet.

L’encarregada de Personal Laboral a CCOO, Cesca Pérez, complementa que des dels sindicats exigeixen un pressupost caracteritzat per la millora del sistema informàtic BORPAS. Cadanet expressa que informen les direccions de les incidències, però tampoc hi ha resposta de tornada.

D’altra banda, Pérez recalca que a principi de curs des d’Educació se’ls va assegurar que no haurien de fer monitoratge ni suport al lleure, però no ha sigut així. «No se’ns han respectat ni les nostres funcions ni els horaris».

Ahir van reunir-se davant de la Generalitat de Girona per exigir també que les TEEI d’escoles rurals esdevinguin Educadores de Llars d’Infants i la cobertura d’un terç per mitja jornada, sota el crit «som imprescindibles, no invisibles».