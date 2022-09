El projecte per construir un parc eòlic marí al Cap de Creus es va colar ahir al Debat de Política General al Parlament de Catalunya. El líder de l’oposició, Salvaddor Illa, va oferir ahir el seu soport al Govern per aprovar diverses iniciatives energètiques, entre les quals va citar el Parc Tramuntana. «Jo dono suport al Parc Tramuntana, perquè és la meitat d’energia de la província de Girona. Parc Tramuntana, sí!», va dir Illa. Per la seva part, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va respondre que «l’eòlica marina és un dels camins de futur». Va afegir que «el Parc Tramuntana és un projecte interessant, que està fent l’esforç de minimitzar els seus impactes i està treballant amb el territori», però va recordar que «a seva tramitació depèn del Ministeri» i que «des de la Generalitat estem disposats a col·laborar-hi».

Precisament ahir, BlueFloat Energy i SENER, empreses impulsores del Parc Tramuntana, van participar ahir en un acte a la Comissió Europea en el marc de la setmana de la sostenibilitat energètica de la UE. Carlos Martín, CEO de BlueFloat Energy va participar en la sessió «Desplegament de les energies renovables: duplicar la velocitat», amb l’objectiu de discutir i establir estratègies d’acceleració de la transició verda, impulsar la independència energètica de la Unió Europea, i superar els diferents obstacles que impedeixen el ràpid desplegament de les renovables. Martín va defensar «el seu model de desenvolupament de les renovables, basat en el diàleg i el consens amb el territori».