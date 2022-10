Batea, a la comarca de Terra Alta, va obtenir el premi al millor Poble Agrícola de l’Any, un reconeixement que va aconseguir tenint en compte que és el primer productor de vi de Catalunya i el tercer en nombre d’explotacions agrícoles. De fet, a Batea, s’hi produeix el 20% de la garnatxa blanca del món, una varietat que va permetre que el poble s’endugués 20 de les 80 medalles del recent concurs de les millors garnatxes del món. A les varietats de vi, s’afegeixen altres productes que també han obtingut reconeixements, com és el cas dels olis o els conreus de tòfones. Entre els diferents cultius, n’hi ha un 30% que són ecològics, un fet que converteix el municipi en un referent pel que fa a aquest sistema de producció agrícola que refusa, per exemple, l’ús de productes químics. Durant l’entrega del premi, l’alcalde de Batea, Joaquim Paladella, va expressar que la distinció «ens reforça l’orgull que sentim per ser un poble de pagès».