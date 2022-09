Els Mossos tornen a Campdevànol a buscar el ganivet del crim masclista

Els Mossos d’Esquadra han desplegat aquest dimecres un dispositiu policial per blindar una segona reconstrucció de l’assassinat de Campdevànol, que s’ha efectuat en presència del sospitós, Alberto P. La comitiva judicial ha tornat al domicili per buscar nous indicis que demostrin que l’home de 37 anys va matar i va torturar la seva nòvia, Anna G., 16 anys més jove que ell. Segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona, un dels objectes que han mirat de trobar els investigadors és un ganivet amb què va provocar les ferides compatibles amb arma blanca que l’examen forense va detectar als genitals de la víctima.

L'home va ser detingut el 21 de setembre per haver presumptament assassinat i maltractat la seva parella, una jove de 21 anys. L'autòpsia va concloure que la jove va patir una mort lenta i dolorosa.

El detingut acusat d'assassinat i maltractar la seva parella de 21 anys ha arribat al voltant de les deu del matí al seu domicili custodiat per diversos agents dels Mossos d'Esquadra. La inspecció ocular ha durat al voltant de dues hores i mitja i l'objectiu dels agents era trobar noves proves incriminatòries. Des que s'ha sabut que hi havia en marxa el dispositiu, una desena de joves s'han acostat fins als entorns del domicili -el dispositiu policial impedia apropar-se fins a la porta- per poder-li veure la cara a la sortida. Quan el vehicle policial se l'ha endut, l'han escridassat i insultat titllant-lo 'd'assassí'.

Més de 60 ferides

El cos de la víctima, una jove de 21 anys, es va trobar dimecres 21 de setembre a dos quarts de quatre de la tarda en un pis de Campdevànol. Va ser el mateix investigat, que té antecedents policials per violència de gènere i tràfic de drogues, qui va alertar a emergències. Inicialment, l'home va dir que la noia havia caigut en bici, que li havia subministrat un medicament per calmar el dolor i que no s'explicava com havia mort.

Aquell mateix vespre, després d'endur-se'l a declarar a comissaria, els Mossos d'Esquadra el van detenir. L'autòpsia va concloure que la jove va patir una mort lenta i dolorosa. El seu cos tenia més de 60 ferides, entre les quals contusions, incisions, cremades i diverses dents trencades. A més, els forenses van trobar diverses marques de pressió al seu coll, sense que arribessin a asfixiar-la. L'autòpsia també va confirmar que l'homicida la va agredir sexualment, fent-li talls a l'interior de la vagina.

La causa per aquest crim està oberta pels delictes d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, agressió sexual amb introducció vaginal violenta d'objecte tallant i maltractament habitual parella. Aquests delictes porten associades la pena de presó permanent revisable.

El crim va consternar la població que va mostrar el seu rebuig contra aquest crim masclista fent cinc minuts de silenci a la localitat. L'Ajuntament de Campdevànol també va decretar tres dies de dol oficial. A Ripoll, població d'on era la víctima i on havia viscut fins abans d'anar a viure amb l'agressor, també es va fer un minut de silenci i es va decretar un dia de dol en record a la víctima i per condemnar el feminicidi.

Un pres de Puig de les Basses li clava un cop de puny

Un pres del Puig de les Basses va agredir dilluns l'investigat per assassinar, agredir sexualment i maltractar la parella a Campdevànol, segons va avançar El Punt Avui i va confirmar l'ACN. El pres va ventar un cop de puny a l'altre, que feia dos dies que havia ingressat al centre penitenciari, on s'està en presó preventiva.

L'investigat pel crim de Campdevànol no va patir lesions, però sí va requerir assistència mèdica. El centre penitenciari li ha aplicat l'article 75 del reglament, que permet adoptar limitacions dins el dia a dia de la presó per salvaguardar la integritat del reclús. En paral·lel, també s'adoptaran mesures disciplinàries contra l'agressor (que poden acabar en conseqüències penals).