Fel Faixedas, l’home que veu que tothom ha de passar per Arbúcies

L’actor i humorista Fel Faixedas va ser l’encarregat de conduir la primera gala dels premis Poble de l’Any. Ho va fer, com en ell és propi, des de l’humor, regirant les anècdotes de la vida (algunes més versemblants i altres que són un gir imaginari i hilarant) i sempre portant el seu poble, Arbúcies, al centre. Com deia, «aneu a visitar Batea i tot pujant passeu per Arbúcies», poblacions situades a llarga distància l’una de l’altra. Faixedas tenia el repte de conduir una gala de premis, de captar l’atenció i arrancar somriures, i va complir amb escreix. I, com ell recalcava, «ningú podrà dir que és pitjor que l’any passat».