Un pres del Puig de les Basses ha agredit l’investigat per assassinar, agredir sexualment i maltractar la parella a Campdevànol. L’agressió, com va avançar El Punt Avui, va passar aquest dilluns en una zona comuna del centre penitenciari. El pres va ventar un cop de puny a l’altre, que feia dos dies que havia ingressat al centre penitenciari, on s’està en presó preventiva. L’investigat pel crim de Campdevànol no va patir lesions, però sí va requerir assistència mèdica. El centre penitenciari li ha aplicat l’article 75 del reglament, que permet adoptar limitacions dins el dia a dia de la presó per a salvaguardar la integritat del reclús. A la pràctica pot suposar modificar-li horaris de determinades activitats o fer que no comparteixi menjador. Quan això s’adopta, des del centre també s’informa al jutjat de vigilància penitenciària. En paral·lel, també s’adoptaran mesures disciplinàries contra l’agressor, que poden acabar en conseqüències penals.