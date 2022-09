L'Ajuntament d’Olot ha aprovat inicialment en el Ple d’aquest dijous el Pla de Millora Urbana de la Plaça Major, l’espai públic més representatiu del Nucli Antic i del centre de la ciutat. Amb els vots de l’equip de govern de JuntsxCat, l’abstenció d’ERC i la CUP i el vot contrari del PSC, ha tirat endavant aquesta actuació que s’emmarca en el Pla d’Accions de Millora del Nucli Antic (PIAM) amb la voluntat de regenerar aquest espai de la ciutat.

El projecte de millora s’ha encarregat a un parell d’arquitectes (Eduard Callís i Guillem Moliner) i s’ha treballat de manera participativa amb el Consell de Barri del Nucli Antic. D’aquesta manera, el projecte recull i dona resposta a les demandes dels veïns, propietaris i comerciants i té per objectiu dinamitzar i potenciar aquest espai emblemàtic de la ciutat. La majoria dels edificis de la Plaça Major d’Olot es van reformar a finals del segle XIX o primera meitat del segle XX i, actualment, compta amb dos espais catalogats com a Bé Cultural d’Interès Local: la casa de Can Casabona i l’antiga botiga Puig.

L’àmbit del Pla de Millora Urbana engloba 19 façanes que donen forma a la Plaça Major d’Olot i caracteritzen el seu paisatge urbà, en primer pla, i a les embocadures de carrers adjacents, perceptibles des de la mateixa plaça.

El projecte es planteja en dues fases que permetrà actuar, d’una banda, en l’àmbit d’urbanització de l’espai públic, i de l’altra, en les façanes dels edificis del voltant. La primera fase, que ja ha començat, és la millora de la urbanització de l’espai públic. Implica la retirada dels parterres, la substitució de les lloses del paviment trencades (es calcula que són un 30%), la reparació de trams de canal de desguàs malmesa, el soterrament de fils aeris i la millora del mobiliari urbà. Aquestes obres duraran un mes més, fins a principis de novembre, moment en què s’aturaran per facilitar la celebració d’actes de ciutat, com el festival Lluèrnia, la Fira del Pessebre o la Pista de gel. A partir del 7 de gener, els treballs es reprendran.

La segona fase del Pla de Millora Urbana -que avui s’ha portat a aprovació- contempla la rehabilitació de les façanes. En concret, preveu la reparació de les patologies dels edificis, la centralització d’instal·lacions, la retirada d’elements com aires condicionats o tendals, la definició de pautes de materials que s’hauran d’utilitzar, l’estandardització d’un model de terrasses i l’adequació de la retolació dels comerços a la normativa del Nucli Antic.

Un altre dels objectius destacats del Pla és la mobilització d’habitatge. Amb la seva execució, es preveu que es posin al mercat - sigui en règim de lloguer o venda - els habitatges buits, que es calcula que són el 30% del total. També que es milloraran les condicions d'habitabilitat dels immobles de la Plaça Major.

L’Ajuntament impulsarà la rehabilitació mitjançant la convocatòria d’una subvenció, l’atorgament de la qual estarà condicionada a l’adequació als paràmetres de l’ordenació específica i al Projecte de rehabilitació i coloració de façanes.

Les subvencions es podran condicionar a l’assoliment de les condicions mínimes d’habitabilitat i al compliment efectiu de la incorporació al mercat dels habitatges desocupats dels edificis que s’acullin a la convocatòria. Les disposicions que conté el Pla obliga al seu compliment en un termini d’execució màxim de 3 anys. L’actuació té un pressupost de 533.358,88 euros.