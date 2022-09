La Policia Nacional ha detingut a Olot un delinqüent multireincident que es trobava en cerca i captura per un robatori violent.

L'han enxampat en un control realitzat el dia 27 de setembre i també li ha confiscat dues navalles. Aquesta detenció és resultat d'un dels controls aleatoris que s'efectua el cos policial a les fronteres terrestres i en el marc de la cooperació policial contra la delinqüència multireincident.

Aquests controls sovint serveixen per localitzar fugitius de la justícia o persones investigades per la policia. En aquest cas la detenció es va fer a Olot i la van fer agents de la Policia Nacional de la Unitat d'Estrangeria de Camprodon. El lladre, de 19 anys tenia vigent una ordre de detenció per part de Mossos d'Esquadra, ja que el buscaven com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació. Concretament, per un robatori amb violència que havia presumptament perpetrat recentment a les comarques gironines i posteriorment, havia utilitzat les targetes de crèdit robades a la víctima.

L'actitud nerviosa de l'home el va delatar i els agents de la Unitat d'Estrangeria i Documentació ho van trobar sospitós. Per aquest motiu, el van identificar i també al grup de persones que l'acompanyava.

Després de comprovar que tenia l'ordre de cerca i captura en vigor, el van detenir. Durant el seu escorcoll també li van confiscar dues navalles. Arran de la troballa, els policies van aixecar dues actes d'intervenció en aplicació al que estableix la Llei sobre la protecció de la seguretat ciutadana i que preveu sancions que van dels 601 a 30.000 euros. Un cop sancionat, això li pot suposar l'inici d'un expedient d'expulsió.

Aquest home comptava amb 11 antecedents policials per diferents tipus delictes, bàsicament relacionats contra el Patrimoni i les contra les persones. Aquest tipus de delinqüents multireincidents, recorda la policia, generen una gran alarma social a la ciutadania. A banda del control d'Olot, també en van fer a Ripoll.