L'Ajuntament de Ripoll i la Policia Local han iniciat una nova campanya informativa davant el repunt de vehicles sancionats al Barri Vell per incomplir les restriccions d'accés. Segons les últimes dades, entre el gener i fins al juliol d'aquest any s'han multat 2.842 vehicles i alguns infractors eren reincidents. Entre els motius més habituals hi ha el de superar els 45 minuts fixats com a màxim o creuar el barri per fer drecera i evitar-se haver de fer més volta. La normativa estableix que, si passes pel cas antic hi has d'estar almenys 3 minuts. En cas contrari, el lector de matrícules que hi ha a banda i banda detecta la infracció i automàticament es denuncia el vehicle.

La normativa actual recull un horari d'accés obert a tothom que va de sis del matí a dos quarts de cinc de la tarda però hi ha d'estar un mínim de 3 minuts i no superar els 45 minuts. Fora d'aquest horari, només poden circular-hi vehicles autoritzats ja sigui que residents, comerciants, persones amb mobilitat reduïda i taxis. Els repartidors i industrials també tenen un horari específic (de sis del matí a dos quarts de nou del matí sense limitació d'estada i des de llavors fins a dos quarts de cinc de la tarda tenen una hora). Per contra, en dies festius només poden passar-hi els vehicles autoritzats. Una normativa que encara no és prou coneguda, segons la Policia Local de Ripoll davant el repunt de les sancions en els últims mesos. "Són diferents casuístiques, algunes persones han passat menys de tres minuts perquè fan drecera i d'altres que han superat els 45 minuts, la gent no està ben informada", remarca a l'ACN el cap del cos, Francesc Campayo. Les sancions són de 40 euros, 20 euros si es paga abans de vint dies. El responsable policial afirma que "la voluntat no és sancionar" però que cal respectar la normativa. Recorda que fa un temps hi havia uns semàfors que només deixaven passar als repartidors. Després es va decidir per aquest nou sistema de lector de matrícules. Assegura que els comerços estan satisfets perquè 45 minuts és un temps suficient per poder anar a fer un encàrrec. D'altra banda, recorda que al voltant del casc antic hi ha la zona taronja que, pagant 20 cèntims, et permet estacionar durant 80 minuts. Per als que vulguin aparcar més temps hi ha la zona blava i fins i tot algun aparcament gratuït en alguns punts de la ciutat, com el recentment obert a la part posterior del Monestir. "Ripoll és una ciutat petita, pots anar caminant a tot arreu", diu. En les últimes setmanes s'han penjat cartells i s'han repartit díptics informatius amb la normativa. "Esperem que les xifres de sancions baixin, si no, haurem fracassat", conclou.