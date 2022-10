L’emblemàtic establiment de Can Ralita situat a la plaça Major de Banyoles celebra aquest dissabte el seu centenari amb un seguit d’activitats que duraran tota la jornada. Activitats infantils, cava i dolços per als clients i que culminarà amb un vermut per a tothom acompanyat musicalment per un grup en directe.

Aquest establiment funciona sense interrupció i ha estat portat per la mateixa família d’ençà que, el 1922, el besavi Francesc Ralita i Camós va fundar el bar a la plaça Major de Banyoles, que inicialment funcionava també com a fàbrica i venda de licors.

Passada la guerra civil va anar evolucionant com a taberna i fonda amb una clientela molt fidel, majoritàriament de pagesos que venien a la plaça a vendre els seus productes. En aquella època, els clients sovint demanaven una mitja de vi -mig porró de vi- mentre l’establiment els escalfava el dinar que ells mateixos portaven en una carmanyola.

En l’època de la segona generació, van anar introduint canvis i s’especialitzaren en entrepans, destacant-ne el de popets, invent l’àvia Antònia Marés, i que avui encara se serveix, esdevenint un dels principals reclam pels clients locals i forasters.

Durant els anys 60 molta gent de la comarca anaven a Banyoles en bicicleta per anar al ball o al cinema i van trobar un aliat a Can Ralita: a canvi de consumir alguna cosa, els guardaven les bicicletes i els deixaven canviar les espardenyes per unes sabates netes en un local que tenien al costat. En aquella època els clients de mitja tarda prenien una corbata, un got d’anís amb menta i un xuixo. Si era al vespre, solien demanar entrepans de popets o pernil, vi gassat Viprase -també conegut com a gas butano o xampany de pobre - i refrescos.

La tercera generació familiar, encapçalada per la Carme Casadevall, va regentar el negoci durant més de trenta anys seguint la mateixa línia en l’oferta de producte de qualitat i fidelitzant la clientela. L’any 2016 es va fer una renovació total de l’establiment amb la voluntat de tornar a l’essència dels inicis de Can Ralita, recuperant les taules de marbre originals del 1922.

L’any 2019, la Carme va passar el relleu a la quarta i actual generació en la figura de la seva jove, Roser Trull, que ha apostat per mantenir la qualitat dels productes que s’ofereixen, com ara el pa d’una fleca local i no congelat, l’ampliació de l’oferta de pastisseria artesana, així com els sucs naturals i diversitat de tipus de llet pels cafès, que són un dels productes més sol·licitats pels clients. A part del tradicional entrepà de popets, ofereixen vuit tipus d’entrepans de truita. En els darrers temps, han tingut molt d’èxit els de truita de verdures o les torrades amb advocat.

Les taules de l’exterior, situades a sota de les voltes de la Plaça Major, esdevenen un atractiu pels clients en especial els dies de mercat i els dissabtes.

Roser Trull explica que la celebració del centenari de Can Ralita «ha de servir per projectar l’establiment cap al futur que passa per continuar apostant per la qualitat i la innovació amb nous productes i fidelitzar-ne els clients així com estar molt present a les xarxes socials».

En imatges. 1 La quarta i la tercera generació de Can Ralita -Roser Trull i Carme Casadevall i Xicu Ralita-, a l’interior de l’establiment

2 L’equip actual de Can Ralita, Roser Trull i Ariadna Tubert. 3 Joaquim Ralita, amb dos clients a principis dels anys 60 del segle XX. F