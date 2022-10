Amb la coalició d’ERC i Junts al límit, l’ona expansiva de la incertesa s’estén a una de les carpetes clau de la legislatura, la dels pressupostos. Els comuns van anunciar ahir que donaven per congelada la negociació dels comptes fins que el president Pere Aragonès aconsegueixi dirimir si l’executiu es trenca. I, disposat a assumir la vacant, almenys temporal, que deixen els fins ara socis prioritaris, el PSC va aprofitar per recordar que, fins i tot en aquestes circumstàncies, la mà continua estesa.

I és que el rebuig d’ERC al seu suport ara pot canviar si queden amb un executiu en minoria. «És necessari un Govern fort que doni estabilitat i que sigui capaç d’afrontar els problemes i enfrontar-se als que volen fer negoci amb el patiment», va advertir Albiach a l’hemicicle. «No està en disposició de no acceptar suports, el seu Govern està clínicament mort», va afegir la portaveu del PSC, Alícia Romero. Abans, el cap de l’oposició va alertar de l’«obstacle» en què s’havia convertit un executiu que dóna per fet que està «en temps de descompte».

Aquesta vegada, la petició dels socialistes no va ser del tot ignorada. En la votació de les propostes de resolució del debat de política general es va obrir una esquerda a ERC, que va votar a favor d’obrir converses amb tots els partits. Tot i que precisament va ser el conseller d’Economia, Jaume Giró, qui sempre ha apostat per no descartar el PSC de la ronda de contactes, paradoxalment Junts es va abstenir, igual que la CUP.

El debat també va donar com a resultat una foto de les discrepàncies sobre l’impost de patrimoni que tenen els actors clau d’aquesta negociació. ERC, PSC i comuns van fer pinya per defensar que es mantingui i, en canvi, Junts, va votar-hi en contra.

Rodalies

Es va avalar una reivindicació històrica: el traspàs de Rodalies. Van prosperar dues iniciatives a favor de reclamar al Govern els recursos econòmics necessaris, el traspàs de la titularitat de les infraestructures i l’adquisició de trens i tallers perquè sigui la Generalitat la que gestioni el servei.

Així, es va aprovar el traspàs integral que reclamaven conjuntament ERC i Junts. Però la gran novetat va ser que el PSC va fer el pas de pressionar perquè el model de traspàs es consensuï amb el Ministeri de Transports abans de final d’any. La resolució dels socialistes va comptar amb el suport dels comuns, Vox i CUP, mentre que ERC i Junts es van abstenir sota l’argument que la seva proposta era «més ambiciosa». Ciutadans i PP van decidir votar-hi en contra.

D’altra banda, PSC, Junts, PP, Vox i Cs van votar a favor del creixement d’una altra infraestructura: l’Aeroport de Barcelona-El Prat. Es tracta d’un text presentat hàbilment pels socialistes on no esmenten la paraula «ampliació» i que se cenyeix a reivindicar la conversió de l’aeroport en un «hub intercontinental».