Els metges segueixen al límit. Reiteren que la manca de professionals, la sobrecàrrega assistencial, l’esgotament i la precarietat de les condicions laborals i retributives estan desembocant en una situació «crítica». És per això que, en la darrera jornada de delegats del sindicat Metges de Catalunya, es va posar sobre la taula un nou cicle de mobilitzacions «si Salut no s’avé a negociar i pactar una millora substancial de les condicions de treball»

Respecte a les negociacions per als nous convenis dels centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i de l’Institut Català de la Salut (ICS), els representants sindicals destaquen la «llunyania dels plantejaments» i els «seriosos dubtes» d’arribar a un acord satisfactori per als facultatius.També reclamen una taula de negociació pròpia per als metges.

En aquest sentit, la direcció sindical anima els metges a «treballar en equip i prendre consciència de la força de la unitat perquè tant se val si treballem a l’ICS o la concertada, ja que fem la mateixa feina i tenim els mateixos problemes». Des del lideratge que han d’exercir els representants de l’organització majoritària del col·lectiu mèdic, el sindicat recorda que «si els 25.000 facultatius de Catalunya ens plantem en bloc, som imparables».

«Escàndol a l’atenció primària»

Una de les delegades a Girona, Rosa Maria Jaumà, que és metgessa de família, lamenta a aquest diari que la situació actual a l’atenció primària és «d’escàndol perquè no se substitueixen els metges que no hi són i es gestiona el dia a dia sense previsió a mitjà o llarg termini, amb anul·lacions diàries i reprogramacions de visites». També matisa que el nou personal contractat, entre els quals hi ha referents de benestar emocional i nutricionistes «no són professionals d’atenció directa, sinó de suport, i en cap cas disminueixen el volum de feina assistencial».

Per tot això, avança que «l’accessibilitat dels pacients als CAPs disminuirà inevitablement, perquè hi ha un munt de feina acumulada de tot l’estiu i s’està perdent l’atenció a la continuïtat». Jaumà considera que les condicions de treball tampoc són les «adequades» i lamenta que «els gestors i càrrecs intermedis estan allunyats de la gestió diària i reclamem poder atendre les persones correctament amb el temps necessari, amb les eines adequades i que es reconegui l’esforç