Els morts d'accidents de trànsit segueixen a l'alça a les carreteres gironines. Han perdut la vida 29 persones en 28 sinistres viaris registrats en 9 mesos en vies interurbanes de la província.

Avui el Servei Català de Trànsit ha fet el balanç de gener a setembre i aquest mostra que les dades gironines tornen a ser negatives.

En els últims mesos ha crescut la mortalitat i aquesta és malauradament la tendència que mostren les dades.

En nou mesos han mort 29 persones d'accident de trànsit en vies interurbanes. Això suposa un creixement de la mortalitat del 31,8% respecte al 2019 prepandèmic, quan es van registar 22 víctimes mortals en sinistres viaris. El creixement és menor si es compara amb l'any passat, quan encara hi havia algunes restriccions de mobilitat per la pandèmia. En aquest cas la pujada respecte al 2021 és del 16%, ja que es van registrar 25 finats.

AP-7 i C-63

Les carreteres on s'han registrat més víctimes són l'AP-7 amb sis i la C-63, amb cinc.

Pel que fa a les zones on s'ha registrat més mortalitat cal dir que les comarques de l'Alt Empordà i la Selva acumulen més de la meitat de les víctimes d'accident de trànsit, amb 17. L'Alt Empordà és la que concentra més morts (11).

Fins al 30 de setembre han mort 22 homes a les carreteres gironines arran d'un sinistre viari. Les dones, per tant, han suposat 7 dels finats.

Pel que fa a la sinistralitat per tipus de dia de la setmana s'ha de dir que en el cas de la província, la major part han tingut lloc en dies feiners (20).

12 vulnerables

Pel que fa als col·lectius vulnerables (vianants, motoristes i ciclistes), les comarques de Girona han hagut de lamentar la mort de 12 persones en accidents de trànsit.

Es tracta de vuit motoristes i quatre vianants. El primer col·lectiu està molt castigat i de fet, l'últim sinistre viari mortal a Girona és el que va posar fi a la vida d'un motorista.

Es va produir precisament dissabte de la setmana passada a Llagostera. El motorista va patir una sortida de via, el vehicle va impactar contra la mitjana i va acabar envaint el sentit contrari i sent atropellat per un turisme. La víctima mortal era un veí de Lloret de 45 anys.

123 morts a Catalunya

El balanç de tot Catalunya és una mica més positiu que a Girona si es compara amb l'any prepandèmic 2019. Enguany han perdut la vida 123 persones a la xarxa viària. Això suposa un 9,6% menys de víctimes mortals que el 2019. Les persones mortes o ferides greus enguany han estat 642, un 11,4% menys que el 2019. Del total de morts, un 17,9% s'ha concentrat a l’autopista AP-7 arran de l’augment de la mobilitat en aquest corredor, segons Trànsit.