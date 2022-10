Gairebé 24 hores després que Junts anunciés, sense previ avís, que faria arribar al president Pere Aragonès una proposta concreta per seure a negociar, els republicans van rebre el missatge. I entre les exigències hi ha l’única que el president no pensa ni negociar, la restitució del cessat vicepresident, Jordi Puigneró. En una entrevista a La Vanguardia, Aragonès va detallar el que totes les fonts del seu entorn havien anat avançant durant el dia, que la tornada al Govern de Puigneró, cessat per la pèrdua de confiança del cap de l’executiu després de conèixer aquest que el seu vicepresident coneixia el pla de Junts de presentar una moció de confiança, era impossible. I als pocs segons de rebre la proposta, la reacció dels republicans, presidència del Govern i partit, va ser entendre l’exigència que Aragonès rectifiqués el seu cessament com una mostra de la «nul·la voluntat d’arribar a un acord». Algunes veus fins i tot van assenyalar que no calia seure a negociar. Fins i tot, Aragonès va demanar als postconvergents que presentin una proposta «seriosa».

En qualsevol cas, si es dóna una negociació, per allò de no negar-se al diàleg, les bases ja han quedat clares per iniciar el que pot ser l’últim ball, l’última negociació entre les dues forces, d’una manera o altra lligades des del 2012. Primer amb un acord de col·laboració parlamentària, després amb una coalició electoral que va derivar en el primer dels tres governs conjunts. Segons els terminis que, novament, ha tornat a fixar Junts, el temps acaba dilluns al migdia. La paciència dels republicans es va anar esgotant a mesura que veien que el rellotge avançava, realment molestos perquè, una altra vegada s’estava en la dinàmica d’un ultimàtum.

Caos intern

Alguns republicans van assenyalar que aquesta dilació era fruit del caos intern que viu Junts i d’altres, que era una estratègia per reduir el temps de negociació, fixat pels convergents dijous en 72 hores. Just fins a l’inici de l’executiva de JxCat de dilluns en què s’ha de donar forma a la pregunta que la militància ha de respondre entre dijous i divendres que ve. Tenint en compte que a la tarda d’avui l’agenda de Jordi Turull, que ha d’asseure’s a negociar amb Pere Aragonès, està ocupada per la manifestació de commemoració del cinquè aniversari de l’1-O, els republicans veuen com la finestra temporal s’estreny per desig dels seus socis. Unes sospites que es van confirmar amb el contingut de la proposta.

Esquerra assisteix als vaivens de Junts i recorda que el que presenta ara, les concrecions als tres punts del seu ultimàtum del 29 d’agost és, exactament, el que va requerir el president als consellers postconvergents en el Consell Executiu del 30 d’agost. «Fa just un mes», apunta un republicà, expressant així el temps perdut aquests 31 dies.

Conceptes genèrics

Les concrecions són bàsiques perquè mentre les reivindicacions de Junts es moguin en els conceptes genèrics, els republicans se les treuen de sobre amb gran facilitat. Ahir va ser el mateix president d’ERC, Oriol Junqueras, el que, en una entrevista a Catalunya Ràdio, va assenyalar que el seu partit «compleix amb escreix les tres condicions» que exigeixen els seus socis.

Junqueras va combinar les seves fervents peticions perquè Junts es mantingui al Govern amb algun missatge a navegants, en concret que ERC està «preparada» per governar en solitari. És a dir, que la ruptura postconvergent, si es produeix, no causa angoixa a les files republicanes. El president d’ERC, a més, va tornar a recordar aquest pacte que Junts manté a la Diputació de Barcelona amb el PSC i que, sarcàstic, va dir «no entendre» com ja no l’havien trencat i sí es plantejaven trencar amb ERC.

El pols

No va ser l’únic missatge de cohabitació sociovergent que va emetre ERC, que es va encarregar de difondre el vot comú de les dues forces, en una proposta de resolució al Parlament, en el context del debat de política general, contra la gestió de la FP. «Ja voten com si fossin oposició», va apuntar una font d’ERC. El pla d’Aragonès de propiciar una via canadenca va ser desestimat pel ple de la cambra, així com la moció que instava el president a sotmetre’s a una qüestió de confiança.

Precisament, al Parlament, el president va inaugurar aquesta segona sessió del debat de política general advertint Junts que pensa mantenir les institucions al marge de les picabaralles dels partits i recordant que la decisió sobre la continuïtat o no de l’actual Govern està en mans de qui decidirà si segueix o no, és a dir, de Junts, no d’ell. «Espero que es pugui mantenir», va assenyalar després de lamentar-se que el debat parlamentari s’hagi centrat més en l’amenaça sobre la qüestió de confiança que en la crisi o la via canadenca.

«Necessitem institucions que estiguin al servei de la ciutadania i certs debats, dubtes i soroll no contribueixen a projectar que això estigui sent així», va explicar. «Hi ha decisions que no depenen de mi, tothom ha de prendre les decisions amb la màxima celeritat. La meva aposta i prioritat és que el Govern actual pugui continuar», va insistir, demanant un executiu «compactat» i centrat a donar resposta a la crisi socioeconòmica.