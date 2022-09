El director de l’Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer, considera que el futur del sector turístic passa per millorar les condicions econòmiques i laborals dels empleats del sector, i que això, lògicament, haurà de significar un increment del preu que paga el client. «Els preus estan ara rebentats», va afirmar. Ferrer considera que la sostenibilitat del sector és també això, i que si en aquests moments costa trobar personal per treballar en els establiments turístics, és perquè -va dir molt gràficament- «ara mateix l’oci cotitza més que el treball». La falta de personal en els diferents àmbits del sector turístic és una queixa que els empresaris fan sentir amb força des de fa temps, però especialment aquest any.

Ferrer va participar en un esmorzar que la plataforma alcaldes.eu va organitzar ahir a l’hotel Carlemany de Girona per analitzar els resultats de la campanya turística de 2022, sota el títol: Què ha pogut més: les ganes o la por?. El director de l’ACT va recalcar que parlava «de Catalunya en global», perquè ja hi ha zones de la Costa Brava que han incrementat preus de manera que els seus treballadors «puguin gaudir d’unes bones condicions salarials i tenir dies de festa i vacances, com tothom». «Els preus dels nostres productes turístics estan rebentats, potser ens haurem d’acostumar a no poder sopar a fora cada dia», va indicar.

No és que la jornada, oberta a professionals del sector i a alcaldes de poblacions turístiques, despertés molta expectativa. Entre uns i altres, sumarien una quinzena d’assistents. A més de Narcís Ferrer, van participar com a ponents Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar i vicepresident del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà i vicepresident segon de la Diputació de Girona, Glòria Plana, regidora de l’Àrea de Promoció Econòmica, de l’Ajuntament de Girona i Joaquim Majó, degà de la Facultat de Turisme de la UdG.

La seguretat a Barcelona

Un dels temes que es van posar sobre la taula va ser el dels problemes de seguretat a Barcelona. Malgrat que hi va haver acord en què s’ha exagerat, Jaume Dulsat va precisar que «Barcelona ha perdut el relat» i que «el que hi passa, ens afecta als altres»

Glòria Plana, per la seva banda, va assenyalar que a la ciutat de Girona ha augmentat les pernoctacions turístiques un 15% respecte de 2019. Va incidir també que en un futur «potser no hi haurà tants festivals, però milloraran altres coses».

Albert Piñeira va lamentar que no hagués tirat endavant el projecte de JJOO d’hivern al Pirineu. Va valorar positivament la campanya d’aquest any, però va alertar que vénen uns mesos durs pel preu de l’energia.