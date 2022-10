Hi ha moments a la vida en què, per motius i circumstàncies ben diverses, ens trobem cansats. Ens notem fluixos, desencisats, amb poca esma. Les limitacions personals, les malalties, les il·lusions de joventut no acomplertes, els projectes familiars que no s’han realitzat de la manera com havíem imaginat... i decepcions de caràcter polític, social, de veïnatge, familiar o eclesial. Tot plegat ens pot portar a una actitud de cansament que ens pot fer arribar a fer perdre la il·lusió, a no esperar res dels altres, a l’anar fent sense cap objectiu vital.

És davant d’aquesta situació que és bo escoltar aquelles paraules de Jesús a l’Evangeli: «Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus, que soc mansuet i humil de cor, i la vostra ànima trobarà el repòs, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera» (Mt 11, 28-30). Jesús no es refereix pas aquí al fet que seguir-lo a Ell sigui una bona oferta dins el supermercat de les religions, ni ofereix rebaixes per fer-nos la vida més suau. Més aviat fa referència al fet que la trobada amb Ell asserena la vida, ens produeix pau i serenor, ens ajuda a superar tots els cansaments amb els quals en la vida mateixa ens anem topant. A la vida hi ha trobades que ens porten pau; d’altres que no, just al contrari. La trobada amb una amistat, un company, un metge que sap escoltar i aconsellar més que no pas receptar... són situacions que aporten pau i que ens ajuden. D’altres produeixen agitació i tensió. En la trobada amb Crist ens sentim amb pau i serenor. Aquest és el seu estil, la seva mà estesa vers una acollida que ens fa reposar en aquest món agitat. Seria molt bo que cadascun de nosaltres, en les nostres relacions, en la vida de cada dia, a casa, amb els veïns, amb els companys de feina... transmetéssim aquest estil, aquesta manera de fer. Un estil que ens fa, certament, més bons veïns, germans, pares, fills... Diguem-ho clar: ens fa més bones persones [...] (extret del Full Parroquial).