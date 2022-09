Entitats i usuaris van protestar ahir a l’estació de tren i autobús de Girona per exigir millores al transport públic. En una acció en la qual van participar Rebel·lió o Extinció Girona, IAEDEN-Salvem l’Empordà o plataformes com Tren-Tram d’Olot Banyoles-Girona, els concentrats van voler mostrar el seu malestar pel servei de transport públic, que consideren precari i deficient, i van reivindicar a les administracions més polítiques per millorar-lo.

Entre les demandes de les entitats hi ha la tarifació integrada a tota la província de Girona o fins a tot Catalunya, que inclogui tarifes socials per gent a l’atur, estudiants, jubilats o famílies nombroses. En la roda de premsa posterior a l’acte, els portaveus van exigir a les institucions que es prenguin «amb serietat» la situació d’emergència climàtica i que «obliga a desincentivar l’ús dels combustibles fòssils». Les entitats asseguren que les administracions «no fan res per garantir el dret a la mobilitat», i en aquest sentit posen de manifest el «greuge comparatiu» que hi ha a nivell d’infraestructures entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb la resta del territori català. Amb aquesta acció, les entitats impulsores donen el tret de sortida a la campanya que han batejat com Movem-nos Pel Transport Públic, amb la qual pretenen fer pressió a les administracions per impulsar aquestes polítiques necessàries i urgents per tal d’abandonar la dependència del vehicle privat fòssil i garantir «una mobilitat sostenible que ajudi a fer front a l’Emergència Climàtica i combatre la crisi energètica que tenim a sobre».