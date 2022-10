Un home ha resultat ferit crític i dues dones de poca gravetat en un accident de trànsit a l'N-260 a Sant Joan de les Abadesses.

El sinistre viari s'ha produït cap a tres quarts de vuit del matí i ha consistit en un xoc entre una furgoneta i un cotxe a l'altura del quilòmetre 11 de l'N-260.

Arran de l'accident s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i cinc dotacions dels Bombers i quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM.

Els Bombers han hagut d'extreure els ocupants dels dos vehicles. El SEM per la seva banda ha evacuat tots els ferits a l'hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) investiguen les causes de l'accident.

Tall de la via

Aquest sinistre viari ha obligat a tallar la carretera durant més d'una hora. A les 9:49 hores, els Mossos han habilitat pas alternatiu i posteriorment, a les 11:20 hores s'ha obert la via al trànsit, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Arran de la situació viària, generada per l'accident, hi ha hagut retencions que han arribat a un quilòmetre de longitud.