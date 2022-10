L'home que ha resultat ferit crític aquest matí en un accident de trànsit a Sant Joan de les Abadesses està ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta de Girona amb pronòstic reservat.

D'altra banda, en el mateix sinistre viari dues dones han resultat ferides de poca gravetat. Ambdues es troben a l'hospital Josep Trueta de Girona. Una d'elles està previst que ingressi a planta i l'altra es troba en observació a Urgències, segons fonts del centre sanitari.

El sinistre viari s'ha produït cap a tres quarts de vuit del matí i ha consistit en un xoc entre una furgoneta i un cotxe a l'altura del quilòmetre 11 de l'N-260.

Arran de l'accident s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i cinc dotacions dels Bombers i quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM.

Els Bombers han hagut d'extreure els ocupants dels dos vehicles. El SEM per la seva banda ha evacuat tots els ferits a l'hospital Josep Trueta de Girona. Els Mossos de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) investiguen les causes de l'accident.

Tall de la via

Aquest sinistre viari ha obligat a tallar la carretera durant més d'una hora. A les 9:49 hores, els Mossos han habilitat pas alternatiu i posteriorment, a les 11:20 hores s'ha obert la via al trànsit, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Arran de la situació viària, generada per l'accident, hi ha hagut retencions que han arribat a un quilòmetre de longitud.