Catàrtica, emotiva, autocrítica, sincera, plural, tensa i, finalment, ponderada. Així va ser la reunió de gairebé nou hores en què la direcció de Junts va tenir a les mans abandonar immediatament el Govern o buscar una altra sortida, després de la destitució fulminant del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, dirigent del partit, per part del president Pere Aragonès. De la llarga sessió es destil·len dues constatacions: la primera, que el partit conté sensibilitats i cultures polítiques molt diverses, per no dir antagòniques; i la segona, que en aquest escenari Jordi Turull, un veterà de la política catalana, manté l’habilitat -per ara- de pilotar la nau sense embarrancar.

La reunió va durar tant perquè gairebé la totalitat dels més de quaranta integrants de l’executiva van prendre la paraula. Per tant, no hi va haver debat pròpiament dit fins ben entrada la tarda, perquè la pausa per dinar va arribar quan encara no s’havia tancat la ronda inicial d’intervencions. De seguida es va veure la transcendència del moment. Hi va haver emoció, certa tensió entre els discursos dels uns i dels altres, i es van començar a perfilar les posicions.

Dirigents com la presidenta del partit, Laura Borràs, l’eurodiputat Toni Comín, l’entorn de Borràs i, amb matisos, el portaveu del partit, Josep Rius, van defensar que el cessament de Puigneró era intolerable i que s’unia a una sèrie d’atacs d’ERC cap a Junts que requerien una decisió immediata de l’executiva: convocar una consulta sobre la sortida del Govern el dilluns següent i, en cas de ratificar-se aquest cop de porta, dimarts els consellers de Junts ja ni participarien en el Consell Executiu. Els fidels a Borràs van defensar el seu paper en la política catalana i van rebre algun cop intern.

Aquest equip diu que també compta amb el suport de l’expresident Carles Puigdemont, que no forma part de l’executiva i que tampoc s’ha pronunciat explícitament en favor de la ruptura del Govern. Sortir de l’executiu és una mesura que defensen de manera més vehement els qui menys tenen a perdre amb la decisió. És a dir, els que no tenen càrrec ni trajectòria en un partit. Això és el que els procedents de CDC o els que estan a l’administració sovint li retreu a aquest sector: el desconeixement sobre les conseqüències d’aquesta decisió. En aquest sentit, un dels moments emotius de la cimera el va protagonitzar Albert Batet, cap parlamentari del partit, demanant disculpes per haver sol·licitat en el seu dia que els consellers deixessin el seu escó de diputats.

Intervencions transcendents

I és que no tot és blanc o negre. Els integrants del Govern, juntament amb pesos pesants com l’exconseller Josep Rull, que va ser un dels empresonats per l’1-O, va tenir dues intervencions de transcendència. Va demanar altura de mires, generositat i suma. I va ser un dels que va reclamar no prendre la decisió en calent i convocar una reunió del consell nacional -màxim òrgan entre congressos, presidit pel mateix Rull- perquè hi poguessin participar els representants territorials, els portaveus sectorials i els corrents ideològics. I va tornar a traçar un missatge d’unitat.

Els consellers, cadascun amb el seu accent, també van plantejar una visió complexa de l’assumpte. I és que no van acceptar la continuïtat al Govern d’Aragonès a qualsevol preu. Van ser crítics amb la falta de cessions d’ERC. Lamenten manca d’unitat d’acció, per exemple, a Madrid. I apel·len a continuar al Govern només si es compleixen els requisits que s’han plantejat. És allò d’«així no podem seguir», de Turull. Noms com Jaume Giró o Victòria Alsina sí que estan molt més decantats per continuar governant. A partir de la intervenció de tothom va començar a prendre forma una proposta de consens. Els que ja han marxat del Govern segueixen pensant el mateix però Turull va traçar una línia amb la qual va guanyar temps.

Dues combinacions

I en aquest traç van aparèixer dues combinacions: retirar les al·lusions a una qüestió de confiança que tant han enervat Aragonès (sobre les que hi ha autocrítica) si durant el cap de setmana les negociacions avancen, i alhora reclamar la restitució de Puigneró. Cosa que els més assenyats a Junts saben que té nul·les possibilitats de prosperar. La solució adoptada: negociació el cap de setmana, definició de la pregunta dilluns i consulta els dies 6 i 7, evitar actuar «amb l’estómac», en el llenguatge turullista, i guanyar temps. Però, finalment, què passarà?

Turull negociarà personalment amb Aragonès, però les diverses famílies del partit ja s’han activat per influir cap a la sortida o no del Govern. Si la negociació avança, la pregunta que dilluns faci l’executiva pot decantar cap a un costat o un altre. Ningú sap el resultat, però Turull, un altre cop, ha guanyat temps i porta el timó.