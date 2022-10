Palafrugell va viure ahir el tret de sortida d’una nova edició de l’Oncotrail, una de les curses solidàries més emblemàtiques del territori. Els equips participants van arrancar des de la plaça de can Mario i han de recórrer 100 quilòmetres de traçat circular a través de camins de muntanya de Costa Brava i les Gavarres. Els equips participants tenen l’objectiu d’arribar a la meta amb un temps inferior a les trenta hores de durada. Una cursa de superació que té per objectiu recaptar diners per a la investigació del càncer, ja que l’activitat es coorganitza des de la Fundació Oncolliga Girona, el Club Atlètic Palafrugell i l’Agrupació Excursionista de Palafrugell. Ahir, segons la web de la cursa, ja hi havia 376.427,56 euros recaptats.