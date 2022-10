Campanya policial contra les distraccions en la conducció. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit i les Policies Locals durant tota la setmana faran atenció a la que és la primera causa d'accident amb víctimes.

El Servei Català de Trànsit coordina la campanya destaca que accions com parlar pel mòbil o escriure missatges, sintonitzar la ràdio o programar el GPS són al darrer d’un de cada quatre accidents amb víctimes. Convé destacar que arran dels canvis normatius que han entrat en vigor enguany ha augmentat la pèrdua de punts fins a sis (abans tres) per utilitzar el mòbil o subjectar-lo amb la mà, durant la conducció.

420 denúncies cada dia

En la darrera campanya preventiva de vigilància centrada en les distraccions al volant realitzada l’abril passat, es van imposar un total de 3.178 sancions, de les quals 2.957 van ser per la manipulació o subjecció del mòbil, el que suposa més de 420 denúncies diàries per l’ús del telèfon en la conducció. Cada any a Catalunya es posen més de 20.000 sancions per manipular dispositius de telefonia mòbil o altres sistemes de comunicació durant la conducció.

Intel·ligència artificial

Aquesta campanya policial intensiva per prevenir les distraccions en la conducció conviurà amb els sistemes d’intel·ligència artificial instal·lats a la B-23 i C-58 per detectar automàticament aquest tipus d’infracció i que van començar a funcionar i sancionar aquest setembre.

Fins ara els usuaris que conduïen fent ús del mòbil només podien ser enxampats in fraganti i sancionats al moment pels agents de l’autoritat a peu de carretera. Els vehicles espiell –patrulles dinàmiques no logotipades– dels Mossos d’Esquadra i les sancions des dels mitjans aeris han fet possible ampliar el nombre d’infraccions localitzades, però el Servei Català de Trànsit destaca que n’ha automatitzat la detecció amb aquest sistema d’intel·ligència artificial.