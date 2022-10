«Falten professors d’autoescola», així ho denuncia el president de l’Associació Gironina d’Autoescoles, Joan Sala. Que assegura que es deu a que hi ha algunes convocatòries aturades de la DGT i també, perquè s’han fet exàmens teòrics -en el cas del Servei Català de Trànsit- on l’examen teòric, segons la seva opinió «no estava a l’abast de la majoria» i que ha suposat la suspensió de molts candidats. D’altra banda, Joan Sala també explica que hi ha negocis que havien funcionat durant molts anys que han acabat tancant, es lamenta, per falta de relleu. Això ha succeït en almenys quatre casos a la província.

Un altre aspecte que denuncia el responsable de les autoescoles i critica és que els alumnes d’Olot i Ripoll no poden fer exàmens a les seves ciutats des de la pandèmia i que malgrat reclamar-ho als responsables de trànsit, s’han tancat en banda. Afirma que en una reunió prevista aviat els ho tornaran insistir. Finalment també ressalta que a la seu de Montjuïc segueix sense lavabos, un aspecte que considera «lamentable» .