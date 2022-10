El reconegut músic gironí Jordi Compta Prat va morir ahir diumenge a l’edat de 92 anys, i serà enterrat a Sant Feliu de Pallarols, la seva població natal, dimarts a les 11 del matí. Compta (en alguns documents i escrits el seu cognom apareix escrit «Compte») va alternar la música amb l’ofici de cadiraire i ha esta una icona de la trompeta en el món de les cobles i orquestres gironines. Ja de molt jove va destacar com a virtuós del instrument, i diferents compositors li van compondre sardanes per a lluïment de trompeta expressament per a ell.

Va començar a tocar a La Principal de Sant Feliu de Pallerols (1945-1963), seguint a la Combo Gili de Perpinyà (1964-1967) i va ser un dels fundadors de la cobla Ciutat de Girona (1975-1980). Segons que havia explicat ell mateix, tocar només en una cobla li permetia combinar les dues feines, cosa que no podia fer amb una cobla-orquestra. El 1980 s’incorporava als Montgrins, i al deixar la ciutat aleshores sí que feia cobla-orquestra, fins el 1995. Amb els Montgrins interpretava una sardana per a lluïment de trompeta titulada Va de trompeta, de Ramon Vilà, que li demanaven arreu. Entre les sardanes dedicades que té Jordi Compte hi ha El tremp d’en Jordi, de Josep Auferil, del 1979, Apa Jordi, dedicada per part de Miquel Tudela, i Els dos solistes, dedicada a Josep Gispert i Jordi Compte, de Josep Auferil (gener 1981), entre d’altres.