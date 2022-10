Un motorista va morir ahir al matí en sortir de la via a la C-31 a l’altura de Torroella de Fluvià. Es tracta d’un home, K. P. P., de 23 anys d’edat i veí de Figueres. Aquest és el segon accident de trànsit mortal a les comarques gironines en menys de 24 hores després que el dia abans morís un jove de només 18 anys a Llagostera. Amb aquestes dues víctimes ja són 125 les persones que han mort aquest any en accident de trànsit, segons dades provisionals, a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

L’accident d’ahir es va produir a dos quarts de dotze del matí al punt quilomètric 371 de la C-31, la carretera en enllaça Figueres a l’Escala. El motorista, per causes que s’estan investigant, va perdre el control de la motocicleta i va sortir de la carretera quan circulava sol a l’altura de Torroella de Fluvià. En l’accident no s’hi va veure implicat cap més vehicle, de manera que no es va produir cap complicació en el trànsit a la zona.

Al lloc dels fets s’hi van desplaçar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els efectius dels serveis mèdics van atendre el jove que havia patit l’accident, però no es va poder fer res per salvar-li la vida.

Era el segon motorista que moria en accident de trànsit a la xarxa viària gironina en només 24 hores. Dissabte al vespre un jove de 18 anys va morir en un accident de trànsit a la C-65 a Llagostera quan va xocar amb la seva moto contra un cotxe que circulava per un vial -GIV-6612- paral·lel a la C-65.

125 persones mortes

Segons el Servei Català de Trànsit, aquestes dues persones eleven a 125 les víctimes que han mort en accidents de trànsit en el que es porta d’any, 18 menys que el 2019. Aquestes 125 persones han perdut la vida en 113 accidents de trànsit.

Fins a data 30 de setembre la xifra de víctimes mortals en accidents al conjunt de Catalunya, 123, era un 20,5% més elevada que l’any passat i un 9,6% inferiro a la del 2019.

L’AP-7 encapçala el rànquing de les vies amb més víctimes mortals aquest 2022. Hi han mort 22 persones, cosa que suposa un 17,9% del conjunt de víctimes que han perdut la vida a la xarxa viària catalana. Trànsit ho atribueix a l’augment de la mobilitat que ha registrat aquest corredor amb l’eliminació dels peatges. L’any passat, durant els tres primers trimestres de l’any, van morir a l’AP-7 nou persones, les mateixes que el 2019.

La segona via que registra més víctimes mortals enguany és l’A-2 amb 6 morts i en tercera posició hi ha l’N-II i la C-63, amb 5 persones mortes en cadascuna.

El 78% de les víctimes mortals d’aquest 2022 són homes (96) i el 22% són dones (27).