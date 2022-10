Els cavallers medievals i les criatures fantàstiques transformaran durant el cap de setmana que ve el barri vell de Banyoles amb una densa programació d’activitats en la catorzena Fira Medieval Fantàstica Aloja, que torna amb una programació que deixa enrere les restriccions de les dues últimes edicions, afectades per la pandèmia.

Aquest any, i per donar a conèixer la història medieval de Banyoles, la fira Aloja tindrà com a fil conductor els Abats de la ciutat, que donaran protagonisme a la rèplica de l’Arqueta de Sant Martirià, introduïda l’any passat, i que també tornarà a recórrer els carrers del barri vell representant aquest element bàsic de la història de Banyoles.

L’espai de la Muralla acollirà els espectacles medievals, un dels punts forts de la fira, i que han preparat el col·lectiu d’Alma Cubrae. Durant tot el cap de setmana, la plaça Major acollirà el mercat medieval amb una cinquantena de parades i també una part dels 11 tallers i activitats per a infants.