El nombre de motoristes morts a les carreteres gironines s’ha disparat. Nou persones han perdut la vida en vies interurbanes, un nombre que ja supera les d’aquest col·lectiu durant l’any passat i les d’abans de la pandèmia. Es tracta d’una xifra, la més elevada dels darrers quatre anys i més tenint en compte, que encara no s’ha tancat l’anualitat.

El passat cap de setmana es van produir dos accidents de trànsit mortals i van saldar-se amb dos motoristes morts. Un d’ells va tenir lloc en via urbana -no interurbana com anteriorment s’havia dit-, el de diumenge a Torroella de Fluvià. El que sí va ser en via interurbana-carretera- és el de dissabte al vespre on un veí de Llagostera de 18 anys va perdre la vida després d’encastar-se contra un cotxe mentre circulava amb un ciclomotor.

Aquesta mort ha fet elevar la xifra d’enguany a nou morts. Una dada que no s’havia donat en els últims quatre anys. En el prepandèmic 2019, la mortalitat d’aquest col·lectiu era molt més baixa i es va situar en cinc víctimes. Es tracta del mateix nombre de finats que el 2020, ja en plena pandèmia. L’escalament de la mortalitat es va notar ja durant l’any passat. El 2021 va tancar, malgrat les restriccions de circulació dels primers mesos de l’any, amb vuit motoristes morts a les carreteres gironines, segons les dades públiques del Servei Català de Trànsit.

Per intentar frenar la sinistralitat i la mortalitat d’aquest col·lectiu a les carreteres, Trànsit realitza cada any campanyes adreçades a conscienciar els motoristes o també la resta d’usuaris que circulen per les carreteres de la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu. També es fa formació específica a motoristes a peu de carretera -l’anomenat Programa Formació 3.0- que es desplega en vies freqüentades per motoristes durant el cap de setmana i que registren un risc d’accidentalitat.

Controls específics

Els Mossos d’Esquadra també porten a terme controls específics pels motoristes, són els anomenats Premot Aquests tenen com a objectiu conscienciar i dissuadir als motoristes de prendre conductes de risc per així frenar o reduir la sinistralitat. Aquests controls es fan sovint a les carreteres on es detecta més moviment d’aquests vehicles dues rodes, com per exemple la de Lloret a Tossa (GI-682) o la de Sant Hilari Sacalm (GI-541).

Enguany per exemple, els Mossos de Trànsit també han incorporat dues motocicletes «espiell». És a dir, no van logotipades i per tant, són camuflades. Tenen com a objectiu detectar infraccions a la carretera. Una eines útil també per enxampar conductes de risc en motoristes o vehicles, que posin en perill el col·lectiu.