Els pedagogs qüestionen els beneficis de la jornada reduïda del setembre

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC) ha qüestionat els beneficis pedagògics i d’equitat per als alumnes que han tingut les jornada lectives reduïdes durant el mes de setembre a causa de l’avançament de l’inici del curs escolar, mesura que sí que han aplaudit.

Per a compensar l’increment d’hores lectives que suposa l’avanç del curs escolar, el vocal de Pedagogia i Escola del COPEC, Joan Gamero, ha defensat en una entrevista a EFE que «és necessari un replantejament del calendari escolar amb una visió general».

Un cop finalitzat el mes de setembre, Joan Gamero assegura que avançar el curs «no implica guany pedagògic» si això implica «arrencar les classes a mig fer, amb menys hores lectives» ja que, entre d’altres qüestions, «s’està traslladant als alumnes la sensació que el curs no comença de debò», assegura. «Podem signar la solució de començar les classes el dia 5 però a temps complet», sosté el vocal de Pedagogia del COPEC, i per a això ha proposat «aplicar mesures més ecològiques» com «aturades de jornades completes al final de cada trimestre» o «durant el segon trimestre», que «és el més llarg». Aquestes parades al llarg del curs serien «positives per als alumnes», que «acumulen cansament», a més «d’un descans que agrairia la salut mental dels docents», afirma el pedagog.

El vocal del COPEC també defensa que mesures «tan importants» com avançar l’inici de curs escolar «no es prenguin només des del punt de vista polític», perquè «cal tenir en compte les seves implicacions pedagògiques». Per això, Joan Gamero subratlla que «és necessari escoltar la veu dels docents, que són els que trepitgen les aules cada dia, i també de les famílies».

«Responsabilitat educativa»

El possible problema de conciliació que implicaria diverses jornades lectives lliures durant el curs s’ha d’abordar amb «responsabilitat educativa» i amb una «visió àmplia de totes les comunitats», assegura Joan Gamero, que proposa «solucions amb activitats per als nens amb la implicació dels ajuntaments i d’altres entitats». «Tenim una xarxa comunitària potent, però que està plena de forats» i que «si funcionés de manera coordinada, podria oferir moltes solucions a problemes de conciliació» afirma el vocal del COPEC.

Solucions diferents

Com a director d’una escola concertada, Joan Gamero afegeix que en aplicar la jornada lectiva reduïda al setembre «no s’ha tingut en compte que existeixen règims laborals diferents, el concertat i el públic», la qual cosa ha implicat «aplicar solucions diferents» i que en la concertada «s’hagi acabat complint l’horari lectiu complet a gairebé tots els centres». Per això, Joan Gamero també qüestiona el valor de les tardes d’oci educatiu durant el mes de setembre pel que fa a fomentar l’equitat i la igualtat entre els alumnes. «El meló d’avançar el curs i amb això compensar les hores lectives està obert» i ara «s’han d’analitzar els beneficis pedagògics que suposen les mesures compensatòries a aplicar» per a «formar l’alumnat en les millors condicions», afegeix el vocal del COPEC.

Educació estudia el funcionament de la mesura

La Conselleria d’Educació ha afirmat que l’avanç del calendari escolar es mantindrà, a la vegada que ha anunciat que estudiarà el funcionament de la jornada lectiva reduïda i les tardes del setembre amb la finalitat d’organitzar els propers cursos de la millor manera possible. La Llei d’Educació de Catalunya estableix que «correspon a la Conselleria d’Educació fixar el calendari escolar que ha de comprendre entre 175 i 178 dies lectius per curs, i determinar els períodes lectius i els de vacances».