Els centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) comencen a incorporar noves pantalles tàctils per facilitar que els usuaris hi puguin fer tràmits administratius de forma àgil i senzilla. Són pantalles tàctils, semblants a un caixer automàtic, ubicades a les entrades dels centres de salut, que permeten als usuaris fer diverses gestions de forma autònoma. Entre altres funcionalitats, permeten als usuaris notificar la seva arribada (per tal que els professionals sàpiguen que ja hi són i puguin atendre’ls); consultar la informació del centre (la guia de serveis, els professionals i horaris...); programar visites i anul·lar cites entre altres aspectes.

L’objectiu per aquest any és dotar als centres de Girona de 2️7️⃣ pantalles més i potenciar-ne l’ús, ja que els dispositius donaran més autonomia als usuaris a l’hora de fer determinades gestions. Els centres on ja s’han instal·lat les noves pantalles tàctils a Girona són al CAP La Selva, CAP Ripollès, CAP Sarrià de Ter , CAP Blanes Centre, CAP Jordi Nadal i Fàbregas i CAP Besalú.