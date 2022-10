La Policia Nacional ha detingut més de 2.000 persones en nou mesos per infraccions a la llei d'estrangeria en punts fronterers.

Així ho ha anunciat el comissari provincial i cap de la Policia Nacional a Girona, Leoncio Martínez durant el seu discurs a la festa patronal dels Àngels Custodis que s'ha celebrat avui.

Aquesta tasca d'estrangeria la porten a termes les Unitats d'Estrangeria i Documentació sobretot a les repartides en quatre comissaries: Camprodon, la Jonquera, Puigcerdà i Portbou.

Les dues amb més activitat són les de Portbou i la Jonquera, on s'han fet la majoria de les 2.023 detencions per infraccions a la llei d'estrangeria, sobretot de persones que han entrat irregularment a Espanya i que després volen anar a altres punts d'Europa. Aquestes unitats però també han acabat detenint a 196 més que tenien reclamacions judicials. El comissaria ha destacat el treball "estret" amb la policia nacional francesa de l'aire i fronteres (PAF) amb qui realitzen patrulles mixtes de controls a l'AVE i dispositius conjunts de control en fronteres interiors.

Un altre tema destacat és que el cos policial ha aconseguit expulsar d'Espanya 23 delinqüents, la majoria reincidents, que comptaven amb múltiples antecedents judicials i policials. Per exemple n'hi ha un que n'acumulava 60. També ha recordat que en l'àmbit d'estrangeria, han controlat 81 menors desemparats (MENA), molts d'ells fugats de centres d'acollida.

El comissari també ha anat explicant algunes de les 14 operacions contra el cultiu i el tràfic de marihuana dutes a terme en els primers nou mesos de l'any i que han acabat amb el comís de més de 20.000 plantes. Entre aquestes hi ha per exemple, la tercera part de l'operació Zarza que ha permès detenir cinc persones, el comís de 5.300 plantes de marihuana i 28 quilos de cabdells, entre altres.

També ha fet esment els sis dispositius contra a propietat intel·lectual, la majoria a Lloret de Mar, que han permès intervenir 112.300 objectes falsificats i detenir 23 persones.

La Policia Nacional enguany també ha detingut diversos fugitius i el comissari ha posat d'exemple un home detingut per la comissaria del CNP de Figueres, que estava reclamat per França en un gimnàs d'Empuriabrava i que se'l buscava per detenció il·legal, presa d'ostatges, xantatge, extorsió, incendi provocat i participació en banda criminal.

Col·laboració

Moltes d'aquestes operacions han comptat amb el suport d'altres cossos policials. Alhora, Martínez, també ha recordat que enguany han fet diversos controls a Girona, Salt, Sant Feliu, Platja d'Aro, Palafrugell, Olot i la Jonquera, amb l'objectiu de detectar infraccions d'estrangeria, per vetllar per la seguretat ciutadana i el tràfic de drogues. Uns dispositius també realitzats amb altres cossos policials de la zona.

Una altra mostra de col·laboració que el comissari ha recordat és la detenció de l'assassí d'una dona a Empuriabrava fa pocs dies. La detenció es va fer a Portbou i va ser conjunta entre el CNP, Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Llançà.

L'aeroport de Girona també és un dels punts fronterers on actua el CNP, aquí hi controlen la documentació i enguany, "s'ha tornat a la normalitat" ha dit el comissari. Un any en què tenien com a repte les conseqüències del Brexit, és a dir, controlar els passatgers d'aquest país. Un fet que assegura que "no ha afectat l'operativitat de l'aeroport" ni tampoc esperes llargues. També ha anunciat que s'està treballant per implementar un nou sistema de control de fronteres a l'aeroport i que juntament amb AENA el posaran en funcionament i que registra l'entrada, sortida o prohibició d'entrada de viatgers de tercers països. A l'aeroport la Policia Nacional en nou mesos ha detingut 44 persones per infraccions penals i també ha intervingut 60 documents d'identitat falsos.

Nova oficina del DNI a Girona

Un els anuncis que ha fet el comissari principal és que aviat s'inaugurarà la nova oficina d'expedició de documentació a la ciutat de Girona. Aquesta se situarà a l'Eixample i unificarà tant la que fa referència a espanyols com a estrangers. És a dir s'hi podrà anar a fer el DNI, el passaport però també documents com les targetes d'identitat d'estranger (TIE). Aquí, segons Martínez, es preveu atendre mig miler de persones al dia. A Sant Feliu de Guíxols també es preveu la construcció d'una nova oficina d'expedició de documentació.

I és que la tasca d'emissió de documentació és una de les que té assignades la Policia Nacional i el comissari ha reconegut que enguany "s'ha viscut una situació complicada aquest any arran de la gran demanda de sol·licituds d'expedició de passaports, que ha saturat la cita prèvia, tot i que és cert que ningú s'ha quedat senes viatjar o no ha pogut fer un tràmit documental immediat". Les xifres parlen per si soles, en només nou mesos, s'han expedit 92.000 DNI, 43.000 passaports i 31.000 Targetes d'Identificació d'Estrangers.

Efectes de la guerra d'Ucraïna

Enguany a més, a aquesta tasca se'ls ha sumat haver d'emetre proteccions temporals per a ucraïnesos que han vingut a viure a terres gironines arran de la invasió russa. Fins avui, han tramès 5.000 sol·licituds d'aquest tipus, que permet que pugui residir i treballar a Espanya. El comissari ha felicitat els policies que han fet aquesta feina i van muntar l'oficina d'atenció per aquests refugiats a l'antiga subdelegació del govern. Que assegura que és un "referent com a model organitzatiu, de gestió i d'eficàcia tant en l'àmbit autonòmic i nacional". També ha agraït la tasca del departament d'Igualtat i Feministes, Creu Roja i ajuntaments que han acollit ucraïnesos i han col·laborat per donar el servei.

Increment de la plantilla

Una bona notícia pel cos policial, com ha explicat Leoncio Martínez és que es passarà dels 367 policies actuals, que ha qualificat de nombre "escàs" per les tasques que tenen encomanades a 516. Una xifra que s'assolirà amb els anys amb la renovació del catàleg. També ha destacat que cada cop estan "més a prop d'aconseguir la igualtat real i efectiva de dones i homes" a la Policia Nacional i que el cas de Girona, suposen un 24,36% del total, hi ha 86 dones policies. Un tant per cent, ha assegurat "molt superior a la mitjana nacional".