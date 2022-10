El temps d’espera per a la reconstrucció mamària no superarà el mig any

La reconstrucció mamària després d’un càncer pot ser un procés molt llarg i complex per a les dones que el pateixen. Tot i que hi ha casos en què la reconstrucció es fa en el mateix moment que la mastectomia o surten del quiròfan amb una pròtesi, n’hi ha molts altres en què els metges valoren que és preferible no fer-ho de forma immediata i la segona operació es posposa.

Tot i que en els últims anys el temps d’espera s’ha anat reduint, la mitjana encara és molt elevada. La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica alertava en un estudi que les pacients han d’esperar entre un i dos anys per a la reconstrucció i, en alguns casos, l’espera s’allargava fins als cinc.

Aquesta complexitat suposa un gran desgast anímic per a les pacients, ja que el càncer de mama és una de les malalties que tenen un impacte emocional més gran en les dones tant per les marques físiques que produeix, com per l’autoestima, l’estat afectiu i altres aspectes. És per això que el Departament de Salut ha analitzat el procés de reconstrucció mamària després de la mastectomia total per evitar temps d’espera llargs en la seva reconstrucció.

D’aquesta manera, segons es va anunciar ahir, inclourà les reconstruccions mamàries primàries, derivades d’una mastectomia per un procés oncològic, dins de les intervencions quirúrgiques que tenen un termini d’accés garantit inferior a 180 dies.

L’ordre està previst que s’aprovi abans que s’acabi l’any per tal que entri en vigor a partir de l’1 de gener de l’any vinent. Des de l’entrada en vigor de l’ordre, el Departament de Salut dona un període transitori per a la implementació de sis mesos.

A part de millorar la qualitat de vida de les pacients, un altre dels objectius d’aquesta mesura és garantir una equitat territorial, ja que fins ara no era homogènia.

El fet de diferir la reconstrucció mamària pot deure’s a necessitats del tractament oncològic, aspectes tècnics i organitzatius de l’equip, o bé a les preferències de la dona. No existeix una única tècnica per a la reconstrucció mamària i depèn de les característiques del cas i de les preferències i experiència de l’equip quirúrgic.

La pràctica d’una intervenció com aquesta suposa un canvi molt important de la imatge corporal, afegit al procés de la malaltia oncològica.

«

Trauma poc visibilitzat»

Fany Jiménez, psicooncòloga d’Oncolliga a l’Alt i el Baix Empordà, considera que era «necessari» que el temps d’espera es reduís. «Quan les afectades reben la notícia que tenen càncer de mama, el seu principal objectiu és passar-lo de la manera menys traumàtica possible». Jiménez concreta que «en molts casos, quan encara se n’estan fent a la idea, els fan una mastectomia i d’un dia per l’altre pateixen l’amputació d’una part del seu cos i això no és fàcil d’assimilar».

El procés de reconstrucció mamària pot suposar diverses intervencions quirúrgiques fins a la reconstrucció del complex arèola-mugró. A més, poden ser necessàries altres intervencions per a simetritzar, retocs o recanvis de pròtesis.

Respecte a aquests canvis complementaris la psicooncòloga valora positivament que «darrerament s’ha avançat molt perquè fins fa poc els retocs al pit no danyat no entraven per la Sanitat Pública i en molts casos són necessaris».

Pes de la mastectomia

Durant l’any 2021, es van realitzar 5.721 procediments quirúrgics pel tractament del càncer de mama, on el 26,76% van consistir en una mastectomia total. D’aquests processos de mastectomia total, en el 60% dels casos es va practicar la reconstrucció mamària en el mateix temps quirúrgic (reconstrucció immediata).

Per garantir una millor atenció de les dones que requereixen una reconstrucció mamària, s’ha creat un grup de treball format per professionals de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i el CatSalut.